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Zonguldak'ta okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uyuşturucu hap bulunan otomobilde, biri ortaokul müdürü 2 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Filyos beldesine uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede, hapları, bir ortaokulun müdürü T.Ö. ile V.U'nun temin ettiğini belirledi.

Şüphelilerin kullandığı araç, Filyos beldesi istikametindeki jandarma kontrol noktasında durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 500 uyuşturucu hap, ikametlerinde ise bir miktar sahte para, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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