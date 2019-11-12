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Zonguldak'ta Sultan Biryan'ı öldüren katil kadının cenazesine katıldı

Zonguldak'ta Sultan Biryan'ın (69) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan komşusu Ahmet Sarı (53), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Sarı'nın öldürdüğü Sultan Biryan'ın cenazesine katıldığı iddia edildi.

  • DHA
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Zonguldak'ta, 18 Eylül'de evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda cesedi bulunan Sultan Biryan'ın (69) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan komşusu Ahmet Sarı (53), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayeti çözmek için özel ekip kuran polis, Sarı'nın olaydan sonra kadının üzerindeki bilezik ve küpeleri kuyumcuya sattığını tespit etti. Ölen kadının damadı Yahya Kasımfırtına ise şüphelinin cenazede kendilerine başsağlığı dileyerek, ağladığını söyledi.
 
 
Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta eşi ve engelli kızıyla birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan, 14 Eylül'de kestane toplamak için evden çıktı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Biryan'ın cesedi, kaybolduktan 4 gün sonra evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda üzeri çalılarla kapatılmış şekilde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, Biryan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti çözmek için özel ekip kurdu. Ekip, Biryan'ın komşusu Ahmet Sarı'nın bir kuyumcuda bilezik ve küpe bozdurduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada ziynet eşyalarının Biryan'a ait olduğu belirlendi. Ardından fiziki takibe alınan Ahmet Sarı'nın telefonu da dinlemeye alındı. 
 
TUTUKLANDI
 
Delilleri toplayan polis, savcı talimatıyla Ahmet Sarı'yı dün evinde gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Sarı'ya kuyumcudaki görüntüleri izletilince susma hakkını kullanmak istedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Sarı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Sarı, nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten öldürme' ve 'gasp' suçlarından tutuklandı. 
 
CENAZEYE KATILMIŞ, AĞLAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞ
 
 
Sultan Biryan´ın damadı Yahya Kasımfırtına, tutuklanan Ahmet Sarı´nın kayınvalidesinin cenazesine katıldığını ve ağlayarak kendilerine başsağlığı dilediğini söyledi. Şüpheli olarak gözaltına alındığını öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Kasımfırtına, "Haberi dün akşam aldık. Ahmet Sarı´nın yakalandığını kuyumcuda bileziği bozdururken resmi olduğunu söylediler. Bileziklerine eşim baktı. Onun olduğunu tespit etti. Küpe İki küpesi ve bir bileziği vardı. Şu anda tutuklandı. Büyük ihtimal maddiyat. O bilezikleri almak için yaptı. Çalışmayan biriydi. Bilezikleri almak için yaptı diye düşünüyoruz. Her zaman evlerine giden yemeğini yiyip içen biriymiş. Benim tarafım ondan şüphelenmişti baştan beri açıkçası. Olayın olduğu gün bilezikleri bozdurmuş. O sabah hemen saat 10.00 da bozdurmuş bilezikleri. Bana geldi başsağlığı diledi. Eşime başsağlığı dilerken titremiş.  Aynı zamanda cenazesinde ağlamış. Katil içinde olur derle ya gerçekten içimizdeymiş. Cenazeye katılmış. O anda tabi biz üzüntümüz var. Ağlamış orada" dedi.
 

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