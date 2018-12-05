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Zonguldak´ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak- Ankara karayolunda otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 09.00 sıralarında Zonguldak- Ankara yolunun Gökgöl tüneli çıkışında meydana geldi. Yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, 112 Acil  ve AFAD ekibi sevk edildi.
 

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