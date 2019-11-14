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Zonguldak'ta pazar yeri çatısının çökmesi davasında karar verildi

Soğuksu mevkisinde 7 yıl önce 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kapalı pazar yerinin bir bölümünün çökmesiyle ilgili kusurlu oldukları gerekçesiyle yargılanan, 6 sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Zonguldak'ta Soğuksu mevkisinde 7 yıl önce 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kapalı pazar yerinin bir bölümünün çökmesiyle ilgili kusurlu oldukları gerekçesiyle yargılanan, aralarında eski Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref'in de bulunduğu 6 sanığa 6 yıl 8 ay hapis, bir sanığa ise 18 bin 200 lira adli para cezası verildi.
 
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Eşref ile belediye personeli O.G, mağdurlar ve yakınlarının yanı sıra taraf avukatları katıldı.
 
Eşref, son savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "3 dönem belediye başkanlığı yaptım. Dönemimde pazar yerinde herhangi bir şey olmadı. Pazar yerinde çökme 2 safhada oluyor. İlk çökmede ölüm ve yaralanma yok. 5-10 dakika sonraki ikinci çökmede mallarını kurtarmak için giden insanlar ölmüş ve yaralanmıştır. Pazar yeri çökmesi dönemimde olmamıştır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.
 
Tutuksuz sanık O.G. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.
 
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar İsmail Eşref, N.A, O.G, E.D, A.S. ve Y.K'yi "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 6 yıl 8 ay, M.M'yi ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, M.M'nin hapis cezasını 18 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi.
 
Zonguldak'ta 18 Ocak 2012'de kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu 2 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı. Savcılığa sunulan bilirkişi raporunda, çatının montaj hatası, çelik pim yerine çivi kullanılması ve dengeyi bozacak ilaveler nedeniyle çöktüğü belirtilmişti.

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