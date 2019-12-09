13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8142
  • 6,4319
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında bir kişi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında Afganistan uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İddiaya göre, ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında adının Abbas olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu bir kişinin ocak içerisinde düştüğü ve gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil servis, polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından Abbas'ın cesedi çıkartılarak, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Kemal B. gözaltına alındı.

Ocağın daha önce kapatıldığı öğrenildi.

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili önemli gelişme

Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili önemli gelişme

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Darbeci Semih Terzi'nin uçağı oraya inmişti! Yargıtay cezaları onadı

Darbeci Semih Terzi'nin uçağı oraya inmişti! Yargıtay cezaları onadı

Bakanlık duyurdu! Yüzlerce PKKlı terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu! Yüzlerce PKKlı terörist teslim oldu

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Duyan oraya koştu

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Duyan oraya koştu

Terör örgütü karanlığa mahkum etmişti! Tekrar elektrik verilmeye başlandı

Terör örgütü karanlığa mahkum etmişti! Tekrar elektrik verilmeye başlandı

Çocuklarınıza dikkat edin! İnternetten uyuşturucu satışı...

Çocuklarınıza dikkat edin! İnternetten uyuşturucu satışı...
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Tarlasında buldu: M.Ö. 200'lü yıllara ait... 30 milyon dolara satmak istediler!

Tarlasında buldu: M.Ö. 200'lü yıllara ait... 30 milyon dolara satmak istediler!

İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA