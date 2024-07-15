İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Zonguldak'ta silahlı kavga

Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 07:07 - Güncelleme:
Zonguldak'ta silahlı kavga
ABONE OL

Zonguldak Belediyesine ait Kapuz Plajı'nda, plaj görevlisi A.B. ile M.K. ve H.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. ve H.G. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaralıların hastaneye sevki sırasında tarafların yakınları arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de söz konusu yere gelerek ekiplerden bilgi aldı.

A.B. ise gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.