Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Karadeniz Ereğli, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kök kenevir bitkisi, uyuşturucu ham maddesi, kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 14 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan biri polisteki ifadesinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.