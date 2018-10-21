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Zonguldak'ta uyuşturucu satan 8 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.

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İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu madde gerildiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyondan 16 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 224 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile yaklaşık 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 
 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen soruşturma kapsamında merkezde ve Kilimli ilçesinde adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda İ.B, B.K, F.Y, S.K, S.G, A.T, D.E, G.M, M.D, Ş.A, Y.K, E.K, R.Ö, H.A, E.A ve G.M gözaltına alınırken, yaklaşık 224 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile yaklaşık 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
 
Uyuşturucu kullandığı tespit edilen İ.B, B.K, F.Y, S.K, S.G, A.T, D.E ve G.M. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
 
Uyuşturucu sattığı tespit edilen M.D, Ş.A, Y.K, E.K, R.Ö, H.A, E.A ve G.M. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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