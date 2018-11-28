Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 eve sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Koçbaşı ile 4 evin kapısını kırarak içeri giren ekipler evlerde yaptığı aramalarda 278 adet fişek halinde olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesi aralıksız sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rusya S-400´lerle hava savunma tatbikatı düzenledi

Rusya S-400´lerle hava savunma tatbikatı düzenledi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA