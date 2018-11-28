Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 eve sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Koçbaşı ile 4 evin kapısını kırarak içeri giren ekipler evlerde yaptığı aramalarda 278 adet fişek halinde olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesi aralıksız sürüyor.