Zonguldak'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi Zonguldak'ta, 3 kilogram esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.