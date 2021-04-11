Zonguldak'taki heyelan nedeniyle İstanbul karayolu ulaşıma kapandı

DHA 11 Nisan 2021 Pazar 22:09 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 22:09

Heyelan, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi kavşağına yakın bölgede meydana geldi.

Kentte etkili olan yağmurun ardından meydana gelen heyelanda, dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

Toprakla birlikte yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durunca, polis ekipleri sürücüleri yan taraftaki tünele yönlendirdi. Trafik, tünel içinden bir süre çift yönlü verildi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kayalar temizlendi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.