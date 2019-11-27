14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7672
  • 6,3504
  • 269.643
  • 105936
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zor duruma düşen Kılıçdaroğlu konuşma yasağı getirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ı hedef alarak yalanlar üzerine inşa ettiği ‘kumpas’ krizini örtbas etmek için partililere konuşma yasağı getirdi. Partide herkes suspus oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP Genel Merkez kaynaklı kumpas krizini 'susarak' atlatmayı planlıyor. 'Bir CHP'linin Külliye'ye gittiği' yalan ve iftirasının ardından yaşanan gelişmeler ve açıklamalar nedeniyle zor duruma düşen Kılıçdaroğlu, parti sözcüsü dışında konuya ilişkin açıklama yapılmaması talimatını verdi. CHP, gazeteci Rahmi Turan'ın "bir CHP'linin Külliye'ye gittiği" yazısıyla başlayan ve daha sonra yapılan açıklamalarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce tarafından kesin ve net bir dille yalanlanan iddialar nedeniyle partide büyük kriz yaşanıyor. Parti tabanından gelen tepkiler ve parti içi muhalefetin baskısına maruz kalan parti yönetimi kumpas krizini aşmanın yollarını arıyor.
 
Sabah'ın haberine göre, önceki gün yapılan MYK'da da iddialar ve ardından yapılan açıklamalar değerlendirilirken parti yönetimi, genel merkez kaynaklı olduğu ortaya çıkan kumpasla ilgili sadece Kılıçdaroğlu ve parti sözcüsünün açıklama yapmasını kararlaştırdı. Milletvekilleri ve diğer parti yöneticileri herhangi bir açıklama yapamayacak. CHP, 'parti içinde çete' olduğunu söyleyen Muharrem İnce'yle ilgili disiplin sürecini şimdilik başlatmayacak ancak İnce'nin eleştirilerinin, çete suçlamalarının devam etmesi halinde disiplini gündemine alacak. İnce ise Kılıçdaroğlu'ndan randevu bekliyor. CHP kaynakları ise İnce'nin 'çete' suçlamasının ardından randevu almasının mümkün olmadığını dile getiriyor.

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

İngiliz eşin etrafında kuş uçurtulmuyor: Emniyet'ten sıkı önlem

İngiliz eşin etrafında kuş uçurtulmuyor: Emniyet'ten sıkı önlem

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a geldi

Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu

Anne adaylarına ‘kök hücre’ umudu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA