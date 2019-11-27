CHP Genel Merkez kaynaklı kumpas krizini 'susarak' atlatmayı planlıyor. 'Bir CHP'linin Külliye'ye gittiği' yalan ve iftirasının ardından yaşanan gelişmeler ve açıklamalar nedeniyle zor duruma düşen Kılıçdaroğlu, parti sözcüsü dışında konuya ilişkin açıklama yapılmaması talimatını verdi. CHP, gazeteci Rahmi Turan'ın "bir CHP'linin Külliye'ye gittiği" yazısıyla başlayan ve daha sonra yapılan açıklamalarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce tarafından kesin ve net bir dille yalanlanan iddialar nedeniyle partide büyük kriz yaşanıyor. Parti tabanından gelen tepkiler ve parti içi muhalefetin baskısına maruz kalan parti yönetimi kumpas krizini aşmanın yollarını arıyor.

Sabah'ın haberine göre, önceki gün yapılan MYK'da da iddialar ve ardından yapılan açıklamalar değerlendirilirken parti yönetimi, genel merkez kaynaklı olduğu ortaya çıkan kumpasla ilgili sadece Kılıçdaroğlu ve parti sözcüsünün açıklama yapmasını kararlaştırdı. Milletvekilleri ve diğer parti yöneticileri herhangi bir açıklama yapamayacak. CHP, 'parti içinde çete' olduğunu söyleyen Muharrem İnce'yle ilgili disiplin sürecini şimdilik başlatmayacak ancak İnce'nin eleştirilerinin, çete suçlamalarının devam etmesi halinde disiplini gündemine alacak. İnce ise Kılıçdaroğlu'ndan randevu bekliyor. CHP kaynakları ise İnce'nin 'çete' suçlamasının ardından randevu almasının mümkün olmadığını dile getiriyor.