‘Zor Hadi’ para saçtı

Finalde sorulan ‘2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye hangi ülkeden daha fazla altın madalya kazanmıştır?’ sorusuna sadece 7 kişi doğru yanıt verebildi. Dört hafta üst üste devrederek 40 bin TL’ye ulaşan büyük ödülü paylaşan yarışmacılar, kişi başı 5 bin 714 TL kazandı.

Hadi nedir?

Her gün 20.30’da, hafta içi ise 12.30 ve 20.30’da yayınlanan canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmasıdır. Turkcell altyapısına sahip Hadi, farklı operatör ve bağlantı hızlarına sahip 100’den fazla çeşit telefonla oynanır. Google Play Store ve App Store’da 4 milyondan fazla indirilen Hadi’de 12 soru sorulan katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan Hadiciler, önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır.