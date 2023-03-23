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Zor soru: HDP, masanın adayı Kılıçdaroğlu'nu neye karşı destekliyor!

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 'HDP, masanın adayı Kılıçdaroğlu'nu neye karşı destekliyor? Bunu açıklayın.' dedi.

AA23 Mart 2023 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Zor soru: HDP, masanın adayı Kılıçdaroğlu'nu neye karşı destekliyor!
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Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının, tüm Türkiye ve insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

HDP'nin, şartlarını sıralayıp altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini ifade eden Turan, HDP'nin terörle mücadeleyi istemediğini, teröristlere ve teröre yardım eden belediye başkanlarına dokunulmamasını istediğini, terörist başının ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gibi taleplerinin bulunduğunu söyledi.

Hasan Turan, HDP'nin, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin üzerinden 2 gün geçmeden desteğini açıkladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"HDP, masanın adayı Kılıçdaroğlu'nu neye karşı destekliyor? Bunu açıklayın. HDP bir hayır cemiyeti mi? Oylarını kendisinin dışında çıkmış adaylara vermek için mi kurulmuş? Kamuoyuna tek tek sıraladıkları, 'şunlar şunlar şunlar yerine gelecek, aksi takdirde size destek vermeyiz' dedikleri şartlarını kabul ettiniz mi? Etmediyseniz bu destek açıklamasını nasıl yaptılar? Bunu kamuoyu, milletimiz merak ediyor. Neyin karşılığında? Alma, vermenin karşılığıdır. Ne verdiniz ki nasıl destek alıyorsunuz?"

  • Hasan Turan

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