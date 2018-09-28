'Zorba' ve 'Ksenofon' adları verilen kasırgalar Türkiye'ye geliyor

Mora Adası’ndan başlayıp saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtına yüzünden Attika bölgesi ve bazı adalarda okullar tatil edildi. Pek çok semtte elektrik kesintisi yaşanırken, Yunanistan’ın Makedonya sınır yakınında kar yağışı başladı. Pire, Rafina ve Lavrion limanlarından Ege dahil tüm adalara gemi seferleri iptal edildi.

Fırtınanın bugün Ege ve Akdeniz kıyılarını vurması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tropikal fırtınanın Edirne Keşan’dan Antalya’ya kadar etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; “Fırtınanın yarın (bugün) itibariyle Türkiye’ye doğru hareket etmesi bekleniyor. Pazar erken saatlerden itibaren de güzergâhında bir değişim olmazsa, yurdumuzun güney batı kesimlerini etkileyecek. En çok Muğla ve Aydın çevresinde etkili olacak. Açık alanlardaki organizasyonlar beklemeye alınmalı. Tekne turları gibi deniz aktiviteleri durdurulmalı. Fırtına beklediğimiz şiddette gelirse küçük ağaçların kırılması, çatıların uçması, inşaat iskelelerinde riskler oluşması ihtimal dahilinde” açıklaması yaptı.

Genel müdürlükten yapılan açıklamada ise “Fırtınanın Ege Bölgesini etkilemesi durumunda pazar günü, rüzgâr hızının 120 km/saate ulaşması ve yağışların 75 kg/m2 ve üzerinde şiddette olması bekleniyor” denildi.

(Hürriyet)