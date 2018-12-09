Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da yaşlı adamı zorla araca bindirip parasını alan caniler adamı yola attılar

Beşiktaş Arnavutköy'de sahilde yürüyen 70 yaşında bir adamı soru sorma bahanesiyle araca bindirip paralarını aldıktan sonra yola atan şüpheliler kaçtı. Yüzünden yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Sahil'de yürüyen 70 yaşındaki bir kişiyi sahil yolundan gelen bir otomobildeki iki şüpheli soru sorma bahanesiyle aracın yanına çağırdı.
 
Yaşlı adamı zorla araca bindiren şüpheliler, Aşiyan Mezarlığı'nın yanındaki yokuşa geldiklerinde aracı durdurarak, yaşlı adamın cebindeki paraları aldı. Bin dolar ve 2 bin lirayı gasp eden şüpheliler, yaşlı adamı otomobilden atarak hızla olay yerinden uzaklaştı.
 
Hafif yaralı adamı gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Polis ilk ifadesi olay yerinde alınan yaralıyı taksiye bindirerek hastaneye götürüldü. Gasp edilen adamın hastanedeki tedavisinin ardından Arnavutköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınacağı öğrenildi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, kaçan şüphelileri arıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan üniversite öğrencisini telefonla aradı

Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan üniversite öğrencisini telefonla aradı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Atatürk Havalimanı'nda 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu operasyonu

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA