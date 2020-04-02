Zorunlu karantina gelecek mi? Kesin sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

02 Nisan 2020 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 11:33

"Evde kal" çağrılarına büyük ölçüde uyan vatandaşların diğer önlemlere de uymaları halinde vaka sayılarının düşmesi bekleniyor fakat gönüllü karantinaya uymayanların da olduğu yerler için bu süreçte kesin sokağa çıkma yasağı da sık sık gündeme geliyor. Koronavirüs vakalarının çok olduğu yerlerde kesin sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Konu ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Sokağa çıkma yasağı, gündemde sıklıkla tartışılan konular arasında yer alıyor. "Sokağa çıkma yasağı geldi mi?" sorusunun yanıtı her gün binlerce vatandaş tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Covid-19 salgını nedeni ile birçok ülkede uygulanmaya başlanan yasağın ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Bu konuda Bilim Kurulu ve bakanlıklar tarafından yapılan son dakika açıklamaları haberimizde..

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI (ZORUNLU KARANTİNA) OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ardından bazı illerdeki köy ve beldelerde de karantina uygulamaları başladı. Bu yasağın kapsamının genişletilmesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. İşte son gelişmeler.

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN ZORUNLU KARANTİNA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında sokağa çıkma yasağına ilişkin soruya cevap verdi.

"Milyonlarca insan çalışmak zorunda. Virüsü umursamayanlar da var. Zorunlu karantina ya da sokağa çıkma yasağı tedbiri yakın mı?" sorusu üzerine Koca, şu dönemde zorunlu olmadıkça evden asla çıkılmaması, insanların kendilerini izole etmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçen Bilim Kurulu toplantısında özel sektörün de minimal personelle üretimine devam etmesi gerektiğiyle ilgili öneri vardı. Mesela bizim bakanlığın randevu ve çağrı sistemlerinde çok kişi çalışır. Bu dönemde çalışanlarımızın yüzde 90'ı evden sisteme katılıyor. Daha önce bunu yapmamıştık. Bu süreçte iş ortamının gerektiğinde dijital ortamda evden de nasıl yapılabilir olduğunu hepimiz görmüş oluyoruz, test etmiş oluyoruz, tecrübe etmiş oluyoruz. Bu anlamda bunun çok yoğunlaştırılması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum ama hedef izolasyon ve bu izolasyonun evde mutlak yapılıyor olması, zorunlu olmadıkça asla dışarı çıkılmaması, sosyal mesafenin mutlak korunması. Bunun son derece önemli olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Özellikle direnci düşük olan, belli bir yaşın üzerinde olan ve kronik hastalığı olanların, bu virüs çok yaygın ve kolay bulaştığı için hayatını kaybeden kişiler olarak karşımıza çıkabileceğini, o nedenle bu yaş grubunun ve kronik hastalık grubunun hiçbir şekilde dışarı çıkmamaları gerektiğini, temas içinde olmamaları gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum."

BAKAN SOYLU'DAN 'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kesin sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin "Sokağa çıkma yasağı koyabiliriz. Güvenliğe, sağlığa, gıda tedariği yapanlara koymayacağız. Bunların dışında sosyal izolasyonu sağlamış durumdayız." dedi.

Sokağa çıkma yasağı sorusuna cevap veren Bakan Soylu, "Çıktığımız programlarda bu tartışıldı. Veriler ile izah edilebilecek bir durum bu. Salgının yayılımı burada çok önemli. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı bu konuyu takip ediyor. Verilerin sokağa yansıması oldukça önemli. Dünya ne yapıyor? Biz nerede başarılıyız? Nerede onlar başarılı? Biz nerede başarılıyız? Hepsini değerlendiriyoruz. Tüm tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Başarısızlık olsa elbette ki her türlü tedbir alınır. Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız diyemeyiz. Vatandaşımız şu anda tedbirlere büyük ölçüde uyuyor. Bu dönemde alışkanlıkların değişmesi de gerekiyor. Pazara çıktık, en az tezgahta temas sağlayarak dönmeliyiz. Deyim yerindeyse, koşa koşa gidip gelmeliyiz. Dışarıda bir işimiz var, hemen halletmeliyiz" dedi.