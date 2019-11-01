Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kazanan kim? Zuhal Topal'la Sofrada 1 Kasım birincisi belli mi? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada da son puan durumu ve haftanın birincisine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BU HAFTA KAZANAN KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Kasım birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada 1 Kasım birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 28 EKİM - 1 KASIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta yarışacak yarışmacılar Rabia Erbaş ve kaynanası Yasemin Berdeste, Çiğdem Çoklar ve kaynanası Behiye Çoklar, Emine Sağlam Yazıcı ve kaynanası Nazmiye Sağlam, Derya Cömert ve kaynanası Nebihe Cömert, Ayşe Onbaşıoğlu ve kaynanası Fatma Arman yarışacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA RABİA ERBAŞ VE YASEMİN BERDESTE KİMDİR?

Rabia Erbaş 25 yaşında ve 3 yıllık evli. Sivas gelini. Kaynanası Yasemin Berdeste Bodrum'da yaşıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA ÇİĞDEM ÇOKLAR VE KAYNANASI BEHİYE ÇOKLAR KİMDİR?

Çiğdem Çoklar 34 yaşıda. 5 yıllık evli ve Boşnak. Kaynanası Behiye Çoklar programa damga vurmaya çalışacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA EMİNE SAĞLAM YAZICI VE KAYNANASI NAZMİYE SAĞLAM KİMDİR?

Emine Sağlam Yazıcı, 30 yaşında 1 çocuk annesi. 3.5 yıllık evli. Kaynanası Nazmiye hanım karadenizli.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DERYA CÖMERT VE NEBİHE CÖMERT KİMDİR?

Derya Cömert 43 yaşında. 2 yıllık evli. Kaynanası Nebihe Cömert rakiplerine kimse heveslenmesin sözüyle meydan okudu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA AYŞE ONBAŞIOĞLU VE KAYNANASI FATMA ARMAN KİMDİR?

Ayşe Onbaşıoğlu 31 yaşında, 2.5 yıllık evli. Kaynanası Fatma Arman programda büyük ödülü istiyor.