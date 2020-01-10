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Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi kim? 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi kim? 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları tüm Zuhal Topalla Sofrada takipçileri tarafından merak ediliyor. Fox Tv'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada da bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın birinci olan ismi yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topalla Sofrada 10 Ocak haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

10.01.2020  16:58 - Güncelleme: 10.01.2020  16:58

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi kim? 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Fox Tv'nin sevilen yemek yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada da bu hafta yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Haftanın birinci olan ismi yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 10 Ocak haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 

ZUHAL TOPALLA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 

10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kazanını henüz belli olmadı. Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

1. Gün - Dilnaz Kanat ile kaynanası Havva Kanat

2. Gün - Irmak Çipil ile kaynanası Yeter Çipil

3. Gün - Sultan Yurtsever ile kaynanası Şehzade Yurtsever

4. Gün - Pınar Tarakçı ile kaynanası Zöhre Tarakçı

5. Gün - Kiraz Bulut ile kaynanası Rabia Bulut

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

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