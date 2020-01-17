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Güncel

Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi kim? 17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi kim? 17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları tüm Zuhal Topalla Sofrada takipçileri tarafından merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün final heyecanı yaşanacak. Fox Tv'nin sevilen yemek yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada da bu hafta yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Haftanın birinci olan ismi yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topalla Sofrada haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz. İşte tüm detaylar..

17.01.2020  17:22 - Güncelleme: 17.01.2020  17:22

Fox Tv'nin ilgi ile takip edilen yarışması Zuhal Topalla Sofrada da bugün final heyecanı yaşanacak. Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi kim? 17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Haftanın birinci olan ismi yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topalla Sofrada 17 Ocak haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

ZUHAL TOPALLA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.


ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 OCAK PUAN DURUMU

16 Ocak Perşembe Zuhal Topal’la Puanları (Şafak’ın Puanları)

Nigar 6

Necmiye 4

Fadime 3

Canan 4

Zuhal Topal 7

TOPLAM 24

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 OCAK PUAN DURUMU

15 Ocak Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Kübra’nın Puanları)

Nigar 5

Necmiye 3

Yazgül 3

Canan 3

Zuhal Topal 5

TOPLAM 19

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 14 OCAK PUAN DURUMU

14 Ocak Salı Zuhal Topal’la Puanları (Neslin Puanları)

Nigar 3

Fadime 6

Yazgül 4

Canan 6

Zuhal Topal 7

TOPLAM 26

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 13 OCAK PUAN DURUMU

13 Ocak Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Neslihan’ın Puanları)

Necmiye 6

Fadime 5

Yazgül 6

Canan 5

Zuhal Topal 6

TOPLAM 28

Silah kaçakçıları tutuklandı

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