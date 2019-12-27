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Güncel

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 27 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 27 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları tüm Zuhal Topal'la Sofrada izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bugün Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı yaşanacak. Haftanın birinci olan ismi yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

27.12.2019  17:05 - Güncelleme: 27.12.2019  17:05

Fox Tv'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada da bugün final heyecanı yaşanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 27 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları tüm Zuhal Topal'la Sofrada takipçileri tarafından merak ediliyor. Haftanın birinci olan ismi yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık haftanın finali hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

27 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.


ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 ARALIK PUAN DURUMU

23 Aralık Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Tülay’ın Puanları)

Hatice 6

Nilgün 5

Şenay 5

Birgül 4

Zuhal Topal 7

TOPLAM 27


ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 24 ARALIK PUAN DURUMU

24 Aralık Salı Zuhal Topal’la Puanları (Büşra’nın Puanları)

Gülten 4

Nilgün 7

Şenay 6

Birgül 5

Zuhal Topal 6

TOPLAM 28



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 ARALIK PUAN DURUMU

25 Aralık Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Saadet’in Puanları)

Gülten 6

Hatice 7

Şenay 4

Birgül 3

Zuhal Topal 9

TOPLAM 29


ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 26 ARALIK PUAN DURUMU

26 Aralık Perşembe Zuhal Topal’la Puanları (Şerife’nin Puanları)

Gülten 5

Hatice 5

Nilgün 3

Birgül 6

Zuhal Topal 6

TOPLAM 25

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