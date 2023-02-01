İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8092
  • EURO
    20,453
  • ALTIN
    1165.41
  • BIST100
    4976.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zühtü Arslan'ın görev süresi sona eriyor! AYM'de başkanlık seçimi
Güncel

Zühtü Arslan'ın görev süresi sona eriyor! AYM'de başkanlık seçimi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede yarın başkanlık seçimi yapılacak.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Zühtü Arslan'ın görev süresi sona eriyor! AYM'de başkanlık seçimi
ABONE OL

AYM yarınki Genel Kurul gündemine, Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimini aldı.

Seçimler, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapılacak.

Başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapılacak seçimde, görev süresi biten Arslan da yeniden aday olabilecek.

Seçimlerde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan aday, 4 yıllığına başkanlık görevini üstlenecek.

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

- ARSLAN İKİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.