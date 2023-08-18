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Züleyha'yı boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren zanlı, eski ilişkilerin konusu açılınca boğduğu Züleyha'nın cansız bedeninin başında sabaha kadar beklemiş.

IHA18 Ağustos 2023 Cuma 12:59 - Güncelleme:
Züleyha'yı boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Ümit I. (26), 1 aydır tanıştığı kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i (23) buluştukları evde boğazını kablo ile sıkarak öldürdü. Daha sonra zanlı polise giderken teslim olurken, Züleyha'nın cansız bedeni ise morga sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ESKİ İLİŞKİLER AÇILINCA BOĞMUŞ

Zanlının ortaya çıkan sorgusunda, "Uzun süredir uyuşturucu madde kullanmaktayım. Maktul Züleyha ile yaklaşık bir ay önce bir arkadaşlık bulma uygulaması üzerinden tanıştım, daha sonra karşılıklı olarak numaralarımızı birbirimize verdik. Ardından WhatsApp üzerinden konuşmaya başladık. Bu suretle arkadaşlığımız başladı. Daha sonra iki kez buluştuk. İlk buluşmamız İstanbul ilindeydi. 2. buluşmamız ise Tekirdağ Çerkezköy'de gerçekleşti. Son buluşmamız ise Tepe mevkiinde bulunan günlük kiralık dairede gerçekleşti. Akşam saat 22.00 sıralarında eve girdik ve dışarıdan aldığımız kokoreçleri salonda yedik. Ardından bir süre sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında eski ilişkilerimizden söz ettik. Bunun üzerine kendimi kaybettim, odada bulunan süpürgeyi alarak kablosunu boynuna doladım" dedi.

"SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEDİM"

Zanlı sorgusunun devamında, "Yaklaşık 4-5 dakika kadar boynunu kablo ile sıktım. Bu sırada benim hatırladım, bana 'Yapma aşkım' diyerek hitap etmesiyle bir süre mücadelede ettikten sonra hareketsiz kaldığını fark ettim. Hareketsiz kaldığını görünce öldüğünü anladım. Daha sonra sabaha kadar başında bekledim. Sabah olunca evden çıkarak kiralanmış olduğum aracı Çorlu'ya götürüp teslim ettim. Çorlu'dan Çerkezköy'e taksiyle gelip karakola teslim oldum. Olay günü ben uyuşturucu madde kullandım. Tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum, Züleyha'yı ben boğmak suretiyle öldürdüm. Pişmanım" dedi.

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