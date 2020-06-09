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Kadın

Cilt kuruluğuna ne iyi gelir? İşte cilt kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenler...

Cildimiz sahip olduğumuz en değerli şeylerden biridir, her dönem farklı bakım uygulamalarına ihtiyaç duyar. Son günlerde artık birçok insan cilt kuruluğu için doğal ürünlere yöneldi. Doğal ürünlerle cilt bakımı yapanlar gliserini araştırıyor. Cildi nemlendiren gliserin, birçok sağlık problemine de iyi geliyor.

09 Haziran 2020 Salı 17:39 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 17:50
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Kişisel cilt bakımı ürünleriyle birlikte bazı kozmetik ürünlerinin içeriğinde nemlendirici etkisi nedeniyle gliserin yağı kullanılır. Gliserinli sabun, gliserinli yiyecekler gibi birçok ürün mevcut. Fakat gliserin yağının kullanımı için mutlaka doktor görüşü alınmalı, doktor tavsiyesi doğrultusunda hareket edilmelidir. İşte cilt bakımında gliserinin faydaları…

Gliserin (gliserol veya gliserin olarak da adlandırılır), toksik olmadığı düşünülen renksiz, kokusuz, tatlı tadım bir sıvıdır.

Gliserin, tonerden yüz kremine kadar birçok bileşende kullanılıyor.

Nem kaybını önlemeye ve cilt kuruluğunu iyileştirmeye yardımcı olur.

El ve ayak nasırları gibi en inatçı kuru lekelerin bazılarında kullanılması önerilir.

Birçok doğal güzellik ürününde bulunabilir ve sabun gibi ev yapımı ürünler oluşturmak için de kullanılabilir.

Nem seviyesini artırmak ve kuruluğu önlemek için saç için gliserin de kullanabilirsiniz.

Bazı besinlerin kıvamını tutturmak için kullanılır

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