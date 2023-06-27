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Kadın

Inglot ile baharın ritmini yakaladık!

Sosyal medya ve makyaj dünyasının tanınmış isimleri Sarıyer Bahçeköy'de doğa içinde #BaharınRitminiYakala sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, Inglot ‘un yeni ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldular.

27 Haziran 2023 Salı 11:45 - Güncelleme:
Inglot ile baharın ritmini yakaladık!
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Ev sahipliğini Melek İçmeli'nin üstlendiği Inglot etkinliğinde makyaj dünyasının sevilen ismi Mustafa Aktaş katılımcılar için favori Inglot ürünleriyle özel bir makyaj uygulaması da gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan isimler arasında Hamiyet Akpınar, Hatice Saka, Aleyna Dalveren, Özge Bahçetepe, Seda Çıtak, Selin Öztürk Aydın, Leyla Kuşatman ve Selda Güngör Özdemir gibi isimler yer aldı. Cruelty Free ve hayvan dostu yönleriyle ön plana çıkan Inglot'un doğa içerisinde gerçekleşen bu etkinliğine hayvan dostlarıyla katılanlar da vardı.

Inglot Türkiye Pazarlama Müdürü Yıldız Dönmez açılış konuşmasında; "Baharın ritmini yakalayacağımız enerjik ve eğlenceli bir etkinliğe imza atıyoruz. Bugün bize sevgili Melek İçmeli ve Mustafa Aktaş eşlik edecekler. Kendilerinin yüksek enerjileriyle çok keyifli vakit geçireceğimizden eminim." dedi.

Ethereal Koleksiyonu, Eye & Body Powder Pigment, Cloud No Nine göz farı paletleri ve çok sevilen All Eye Want Maskara gibi ürünlerinin yanı sıra birçok yeni rengin de tanıtıldığı bu etkinlikte, makeup artistler için ön plana çıkan ve henüz satışa sunulmayan 3 farklı renkteki MUA paletler ayrıca sergilendi.

Doğa dostu ürünleriyle dikkat çeken Inglot'un, Türkiye Genel Müdürü Selahaddin M. Ali Rojbani etkinliğe katılamasa da iyi dileklerini "Bizimle birlikte bu keyifli günde davetimize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni ürünlerimizi misafirlerimizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Inglot Türkiye'deki çalışmalarına daha da güçlü şekilde devam edecek." şeklinde iletti.

Globalde 40'ıncı yılını, Türkiye'de ise Siba Kozmetik aracılığıyla 8. yılını tamamlamak üzere olan Inglot'un, 1.500'den fazla rengi bir araya getirdiği dudak ürünleri, 600 göz ürünü ve 300'den fazla yüz ürünün yanı sıra 400'e kadar varan oje tonu ile çok zengin bir renk koleksiyonu bulunuyor. Özellikle Freedom System ve tırnaklarda oksijen ve su geçirgenliği sağlayan O2M Breathable ojeleriyle sıklıkla adından söz ettiriyor. Ağır kimyasal ve paraben içermeyen ürünleri, her cilt tipine uygun özütler ve yağlar barındırıyor.

Dünyada ve Türkiye'de renkli kozmetiğin lider markalarından biri olan Inglot, göz alıcı renklerle profesyonel makyaj alanında ismini duyurmaya devam ediyor.

  • Inglot
  • Baharın Ritmini Yakala
  • Makyaj Dünyası

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