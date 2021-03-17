Kadın girişimci Saniye Telci 'Nasıl Başardığını' Star'a anlattı

17 Mart 2021 Çarşamba 12:54 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:54

Meneviş Home otuz yıllık bankacılık deneyimi sahibi iki kadın girişimci Saniye Telci ve Pınar Işmen tarafından 2015'te kuruldu. El dokuma tezgahlarında işlenen kumaşları farklı tasarımlarda günlük yaşamda kullanılır hale getiren Meneviş Home, bir e-ticaret sitesi olarak yolculuğuna başladı, ardından yolculukları hayalleri olan showroomları ile taçlandı.



"Amacım emekli olduktan sonra kendimi iyi hissettiğim bir iş yapmaktı" diyen Telci serüveninin başlangıç öyküsünü şöyle anlatıyor, Kendimi iyi hissettiğim maddeleri sıraladığımda, kumaş çok sevdiğim bir şeydir çocukluğumdan itibaren, kumaşla dolu bir evde büyüdüm. Yolu belirleyen kumaş sevgisi oldu aslında bakarsanız... Ondan sonra yol beni kutnu kumaşıyla tanıştırdı. Kutnu kumaşı daha önceden bilmediğim topraklarda 16. yy'dan bu yana ev tezgahlarında dokunan , Antep yöresine ait çok özel bir kumaş...

KOSGEB Girişimcilik Sertifikasyonu sürecinden geçen iki ortak Ocak 2016'da menevishome.com adlı web sitesini kurdu. Programın bitiminde kurumsal bir firma gibi yollarını belirlediklerini anlatan Telci, "Markanın sloganını da vizyonunu da bize ait kumaşlarla bizim kadınlarımızın el emeği ve göz nurunu birleştirmek üzere belirledik. Bunun içinde birçok kadının çalıştığı atölyeler bulma yolunda epeyce bir vakit harcadık ve bulduk" dedi.

Telci, ürünlerin çok büyük bir yüzdesinin İSMEK üretim atölyelerinde gerçekleştiğini söyledi. İki kadın girişimci olarak bir dükkan açarak maceraya girmek istemediklerini ifade eden Telci, "Çünkü bizim ki 'Genç girişim' değil 'Geç girişim'di. Onun için e-ticaretle başlayalım dedik, web sitemizi kurduk. Ama zaman içerisinde gördük ki bu tarz ürünler, içinde biraz fazla el emeği, sanatsal dokunuşlar, kültürel değerlerimize ait gerçekten kıymetli maliyeti yüksek ürünlerin e-ticaretle karşılığının bulması pek kolay değil. Onun için farklı arayışlarımız olmaya başladı, onun için bu showroom da benim gerçekten hayal ettiğim bir adımdı" ifadelerini kullandı.