Nöropsikolojik yöntemle zayıflamak mümkün

24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:16 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:22

Yemek kısıtlamasına gitmeden, ilaç kullanmadan sadece psikolojik olarak zayıflamak mümkün. İlk olarak 2018 yılında Amerika’da University of Mississippi’de geliştirilmiş ve kısa süre içerisinde bir çok ülkede yaygın olarak kullanılmaya başlanılan nöröpsikolojik yöntem hızla yaygınlaşıyor.

Psikoloji çokça kendini kontrol etme tekniği sunabilen bir disiplindir. Obezite genellikle dürtüsel olarak buzdolabına saldırma veya sık sık egzersiz yapacak kadar organize olamamanın bir sonucudur. İnsanlar kilo aldıklarını gördükleri zaman genelde moralleri düşer ve kendilerini şansa ve dürtüye daha çok bırakırlar.

Döngüyü kırmak için ilk adım, harekete geçmeye hazırlanmanızdır. Bir başka deyişle, kendinize değişmek istediğinizi açıkça gösterin ve bunun için, bu amaçta tüm enerjinizi ortaya koymaya hazır olun. Kesinlikle kolay olmayacak, ancak amacına ulaştığınızda çok başarılı hissedeceksiniz.

YEMEK KISITLAMASINA VE İLACA GEREK YOK

İlk olarak 2018 yılında Amerika’da University of Mississippi’de geliştirilmiş ve kısa süre içerisinde bir çok ülkede yaygın olarak kullanılmaya başlanılan FitKivi, hiçbir yemeği yasaklamadan ve ilaç kullanmadan zayıflatma vaadi ile dünyada ve Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Sistem, fiziksel bir ürün yada ilaç değil, bir nöropsikolojik bir yöntem.

FitKivi adı verilen portal sayesinde kilo veren insanlar diğer ilaçlara, bitkisel çaylara nazaran kalıcı olarak kilo vermektedirler. Tamamen zihinsel ve nöropsikolojik olarak uygulanan bu yöntem, dünya çapında büyük ilgi görmüş, Türkiye’de ise 'FitKivi' ismiyle hayata geçirilmiştir.

Nöropsikolojik zayıflama yöntemi nedir?

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, kanıta dayalı bir psikoterapidir. Bazı düşünce ve davranış kalıplarının kişinin uyumunu bozduğu temeline dayanır. Bu düşünce ve davranış kalıplarını fark etmek ve bunları değiştirecek teknikler öğretmek tedavinin temel hedefidir.