Türkiye'de ilk 4 dilde online yayınlanan fuar ‘Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim' açıldı

22 Şubat 2021 Pazartesi 17:12 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:12

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı onayı ve İHKİB desteğiyle dört (4) dilde gerçekleşecek olan Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı, açılışını gerçekleştirdi. Kadın, erkek, abiye ve çocuk giyim modasının 2021 İlkbahar/Yaz sezonu ürünlerini 27 Şubat tarihine dek katılımcılarıyla buluşturacak online fuarın açılış töreni bugün (22 Şubat) saat 10.00'da gerçekleşti. Oylum Talu moderatörlüğündeki açılış töreninde OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkanı İsmail Gülle ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay konuşmalarını yaptılar. Yine ilklere imza atan Fashionist, 6 gün boyunca 41 firma defilesi ve söyleşilerle fuar ziyaretçilerine dolu dolu bir etkinlik sunacak.



"TASARIM VE ÜRETİM ALTYAPIMIZ OSMANBEY 'İN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİDİR"

Açılış töreninin ilk konuşmasını fuarın ev sahibi OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ yaptı. Konuşmasına ilk olarak 2020 yılını değerlendirerek başlayan Kandağ, bu süreç boyunca ihracatın %20 küçüldüğüne dikkat çekerek 2021'in ise fırsatlarıyla öne çıkacağı bir yıl inancında olduğunu belirtti. Pandemi sürecinin, küresel ticarette tedarik zincirinin seyrini değiştirdiğini de sözlerine ekleyen Kandağ, coğrafi olarak AB ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerine olan yakınlıkları sayesinde tedarikçilere hızlı hizmet etme gerçeğini pekiştirdiklerini vurguladı. "Osmanbeyli olarak her kategorideki tasarım ve üretim altyapımız bizi ayrıştıran en önemli özelliğimizdir" diyen Kandağ, yeni normalde ise yeniden aksiyon alarak avantajları fırsata çevirmek için tüm hazırlıkları yaptıklarının hatırlatmasını yaptı. Fuarın bu yıl online ortamda yapılmasının bir tıkla birbirinden özel koleksiyonlara ulaşma anlamında da fırsat yaratacağını söyleyen Kandağ, fuarın gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen tüm kurum, kuruluş ve kişilere ise teşekkürlerini sundu.

"FASHİONİST ONLİNE KATLANARAK ARTAN İHRACAT RAKAMLARIMIZDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK "

Açılış töreninin ikinci konuşmacısı ise İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz oldu. Tekstil ve hazır giyimin birbirlerini tamamlayan ve birlikte güç alan iki önemli sektör olduğunu belirten Öksüz, her iki sektörün toplamda 340 milyar liralık üretim ile imalat sanayiinde en fazla üretim sağlayan, bir milyonu aşan rakamla ülkede en çok istihdam sağlayan ve yaklaşık 26 milyar dolarla ihracatın lideri olduğunun da bilgisini verdi. "Bugün tekstil olmasa hazır giyim bu kadar güçlü olamaz. Hazır giyim olmasa da tekstil sektörümüz milyarlarca dolarlık bu entegre üretim tesislerine ulaşamaz" diyen Öksüz, bu veriler ele alındığında tekstil sektörünün entegre gücü sayesinde Türkiye'nin dünyanın 6. büyük, Avrupa Birliği'nin ise 2. büyük tedarikçisi konumuna ulaştığına vurgu yaptı. 2020 yılında 9.7 milyar dolarlık ihracat değeriyle kapatan tekstil sektörünün 2021 yılında ise 11 milyar dolarlık ihracat hedefinin bulunduğunu hatırlatan Öksüz, 2021 yılında da ihracatta gerçekleştirdikleri büyük atılımla küresel ölçekte söz sahibi olmaya ve dünya sıralamasındaki mevcut konumlarını daha da güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Konuşmasında Türkiye'nin küresel rekabette fark yaratabilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için marka ve tasarım odaklı ihracat anlayışına daha çok ihtiyaç duyduklarını da söyleyen Öksüz, pandemi sonrası yeni normalde ise tasarım ve sürdürülebilirlik hikayesi olmayan koleksiyonların başarıya ulaşma şansı çok daha düşük olacağının hatırlatmasını yaptı. Ahmet Öksüz, sözlerini fuar için ilk andan itibaren büyük bir özveriyle çalışan herkese teşekkür ederek noktaladı.

"FASHİONİST ONLİNE PLATFORMU 2021 İTİBARİYLE YAPILACAK FUARLARA ÖRNEK OLACAKTIR "

Törende söz alan bir diğer isim ise İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe'ydi. Osmanbey'i Türkiye'nin, özellikle İstanbul'un gözbebeği yerlerinden biri olarak ifade eden Gültepe, tasarım, üretim ve çalışma anlamında ortaya koymuş olduğu performansla da Türkiye'yi birçok ülkede başarılı bir şekilde temsil ettiğini belirtti. Hazır giyim sektörünün 2020 yılındaki tüm olumsuzluk ve zor koşullara rağmen başarı ve rekorlarla dolu bir süreç geçirdiğine de dikkat çeken Gültepe, beş yıl aradan sonra yeniden tüm sektörler içinde 17.2 milyar dolarla birinci olduğunu söyledi. 2021 yılında özellikle sanal fuarlarla, fiziksel olarak ortaya koyacakları çalışmalarla Haziran ayından sonra geleceğe daha olumlu baktıklarını da belirten Gültepe, 2021 yılı ve sonrası için hazır giyim sektörü açısından çok daha farklı bir yıl olacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti. Bu platform inşallah bizlerin de ortaya koyacak olduğu 2021 sonrası için Türk Hazır Giyim Fuarımıza bir örnek olmuş olur. Biz bu tarz faaliyetleri, bu çalışmaları hep destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı

"FASHİONİST, TAKİP EDİLEN BİR FUAR NOKTASINA GELMİŞTİR '

TİM Başkanı İsmail Gülle de açılış töreninde söz alan bir diğer isimdi. Bu yıl ilk defa online ortamda gerçekleşen fuarın 500 milyon dolarlık iş hacmini de beraberinde getireceğini söyleyen Gülle, fuar süresince gerçekleşecek defilelerde, markaların ilk defa sergilenecek en yeni tasarımların katılımcılarla buluşacağını belirtti. Fuarda defilelerin yanı sıra trend sunumları ve özel koleksiyonların da yer alacağına dikkat çeken Gülle, seminer programlarında tüm katılımcılara yeni moda trendleri hakkında bilgi aktaracağını hatırlattı. Zorlu bir yılı geride bırakmalarına karşılı 2020 yılının ikinci yarısında hazır giyim ihracatının %13, tekstil ihracatının ise %7 arttığını bilgisini veren Gülle, her iki sektörün de gittikçe artan bir ivmeyle hedeflerine başarıyla yürüdüğünü de ortaya koyduğunu belirtti. "Küresel ticaret daralırken sektörümüz ihracatını artırabiliyorsa bu başarıların hiçbiri tesadüf değildir" diyen Gülle, bu başarıda imzası bulunan herkesi yürekten kutladığını sözlerine ekledi. Mağazaların hedef müşterilerin taleplerine göre kolay ulaşılabilecek şekilde açıldığını, ürünlerini tüketicinin yaşam koşullarına göre tasarlandığını hatırlatan Gülle, fuarlara gelecek olan ziyaretçilerin de iyi analiz edilmiş ve belli bir talebe uygun kişiler olmasının fuarların niteliği açısından hayati önem taşıdığının altını çizdi. Konuşmasında fuarcılık sektörünün de yükselen trendleri takip eden, veri analizleriyle hedef kitle oluşturabilen ve o hedefe yönelik stratejiler üretebilen bir sektör olması gerektiğine de değinen Gülle, bu anlamda Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı'nın da güzel bir örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

"OSMANBEY BİZİM GURURUMUZ"

Açılış töreninde konuşmasını gerçekleştiren bir diğer isim de T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay oldu. İlk hazırlık aşamasından bu yana fuara dair tüm gelişmeleri takip ettiğini söyleyen Turagay, fuarın gerçekleşmesi için büyük emek verildiğini ve bunun da gurur kaynağı olduğunu belirtti. Türkiye'nin ihracatı açıcısından giyim ve konfeksiyonun en önemli sektörlerin başında geldiğinin vurgusunu da yapan Turagay, OTİAD'ın kurulduğundan bu yana yaptıkları çabaların rakamlarla açıkça görüldüğünü vurguladı. 2020 yılının zorluklarının bu yılın başında da devam ettiğini hatırlatan Turagay, buna rağmen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında hedeflerin üstünde bir performans sergilendiğini ifade etti. Fuara katılım gösteren 71 firmaya da tebrik eden Turagay, bir sonraki fuarda ise fiziki ortamda buluşabilmeyi dileyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.