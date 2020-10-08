08 Ekim 2020 Perşembe 14:42 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 14:42

Uğur Kara, “Bu programın uygulanması dahilinde tabii ki bu sadece spor ile değil, disiplin, gıda alışkanlıklarıyla birlikte başarısızlık asla söz konusu olamaz. Aslında yapılması gereken oldukça basit. Belirlenen egzersizleri yapmak ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmek. Böylece kısa sürede sıkı bir vücuda sahip olunabilir, burada itici bir güç olması en önemli unsur diyebiliriz. Çünkü insanlar kendi başına üşenme, sonra yaparım, haftaya Pazartesi başlarım gibi temel sorunlara kendini dayattığı için, bizim gibi profesyoneller sayesinde bunu aşabiliyor. Sadece birebir derslerde değil, danışman rehberliğinde evde yapılacak egzersizler ile de 8 haftada sıkı bir vücuda ve fit bir görünüme kavuşulabileceğini bilmeleri şart. Yoksa internette milyonlarca programlar var, uygulayan kim neredeyse yüzde onluk kesim diyebilirim. Bu nokta da, kişiye özel beslenme programı oluşturup, sadece kadınların değil erkeklerin de sıkılaşma programına yoğun ilgi gösterdiğini söyleyebilirim.” dedi.



Uzaktan eğitim sistemi ile danışanlarına ulaştığını söyleyen Uğur Kara, çok fazla danışanı olduğunu ve Türkiye’nin her ilinden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Özellikle kadın danışanlarının daha fazla olduğunu söyleyen Kara, “Türkiye’nin dört bir yanından başta kadınlar olmak üzere çok sayıda danışanım var. Hepsi ile ortak bir çalışma yürüyoruz. Her danışanımla özel olarak ilgileniyorum. İnsanlara faydalı olmak beni mutlu ediyor” İfadelerini kullandı.

Uğur Kara, sıkılaşma programının yanı sıra fitness eğitmenliği, ekipmansız vücut geliştirme ve spor sakatlıkları konusunda da eğitim veriyor.