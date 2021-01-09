Uzmanlar açıkladı: Tüp bebekte 'bütüncül tedavi' önemi

DHA 09 Ocak 2021 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 11:00

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Doç. Dr. Funda Göde, anne ve baba olma hayali ile merkeze gelen çiftlerin öncelikle detaylı bir şekilde hikayelerini dinlediklerini söyledi. Doç. Dr. Göde, "Bizler, çiftlerimizin farklı bir hastalıkları olup olmadığını, günlük fiziksel aktivitelerinin nasıl olduğunu, kilo durumlarını, sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklarını, stres durumlarını toplu şekilde değerlendiriyoruz. Buradaki amacımız çiftlerin yaşam kalitesini artıran bir tedavi şekli sunmak" diye konuştu.

DÜNYADAKİ GÜNCEL YAKLAŞIM BÜTÜNCÜL TEDAVİ

Dünyadaki güncel yaklaşımın bütüncül tedavi şekli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Göde, “Merkezimize başvuran çiftlerimizde, kısırlığa neden olabilecek, hayatında yer alan çok basit değişikliklerle çözülebilecek faktörleri tespit ediyoruz. Mesela kişilerin ciddi oranda kilo problemleri, insülin dirençleri olabilir. Bunları tespit ederek tedavisini yapıyoruz. Mesela insülin direnci ve kilosu olan bir kadında çok hafif düzeyde günlük egzersiz yapmak bile başarıyı olumlu yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle çiftlerde bütüncül yaklaşım derken, süreci tüm hayati aktivitelerini düzelten fiziksel ve psikolojik destekle birlikte değerlendiriyoruz” dedi.

EGZERSİZ, SPERM VE YUMURTA KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR

Çiftlerin farkında olmadan uyguladıkları hatalı beslenme alışkanlıklarının gebeliği olumsuz yönde etkilediğini belirten Doç. Dr. Göde, diyetisyenlerle birlikte çiftlerin beslenme alışkanlıklarını değiştirdiklerini söyledi. Günlük fiziksel egzersizin de tedavide önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Göde, “Egzersiz kan akımını artıran bir durum. Günlük egzersizin az olduğu durumlarda ise obezite ile karşılaşıyoruz. Obezite ise sperm ve yumurta kalitesini oldukça düşürüyor. Özellikle obezite sorunu olan çiftlerimizde egzersiz ve diyet, yumurta hücrelerinin kalitesini ve sperm kalitesini olumlu etkiliyor" ifadelerini kullandı.

ÇİFTLER, TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin hayat standartlarını tamamıyla değiştirmeleri gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Göde, “Tüp bebek merkezimizin hastane içerisinde olması bize bu anlamda büyük avantaj sağlıyor. Çünkü bizlere başvuran çiftlerimizi aynı zamanda birçok alanda değerlendirmemiz gerekiyor. Çiftlerimizde herhangi bir problem yaşadığımızda, her türlü konsültasyonu isteyebileceğimiz ve hastalarımızı yatırarak da takip edebileceğimiz, titizlikle inceleyebileceğimiz tam donanımlı bir merkeziz” ifadelerini kullandı.