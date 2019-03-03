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1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali son gününde de yoğun ilgi görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu '1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali', son gününde yoğun ilgi görüyor.

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Güzel hava ve hafta sonunu fırsat bilen kitapseverler, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki fuarı geziyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, İstanbul Ticaret Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenen festival kapsamında birçok yazar, imza günü programlarında kitapseverlerle bir araya geliyor. Aralarında İlber Ortaylı, Adem Özköse, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Ahmet Maraşlı, Sevil Turan, Abdullah Yıldız, Serdar Tuncer, Taha Kılınç ve Vehbi Vakkasoğlu'nun da bulunduğu yazarlar, sevenleriyle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Mustafa Kutlu'nun "Onur Yazarı" olduğu, "Bir Uzun Hikaye" temalı festival kapsamında ayrıca, gün boyu gerçekleştirilen söyleşi programlarına farklı yazarlar konuk oldu.

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