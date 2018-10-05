"Allah Bilsin Yeter" kitabı raflarda yerini aldı

“Allah Bilsin Yeter” kitabının sıra dışı bir özelliği var: vicdan ve merhamet duygusuna dokunan, onu yeniden kalbimize ve beynimize ulaştırmanın basit ama etkili yollarını sunan bir özellik. Kitabın diğer biz özelliği ise dayatmacı, zorlayıcı olmaması. Kitap okuyucuya özgürleşerek mutlu, merhametli ve vicdanlı olmanın nasıl olacağını uygulamalı olarak sunuyor. Kitabın yazarının bir din adamı olmayışı ise okuyucunun kitapla sıcak bir ilişki kurmasını sağlıyor.

Usta Yazar Bilal Civelek tarafından kaleme alınan “Allah Bilsin Yeter” kitabı, iç huzur, merhamet ve vicdanın kişiyi nasıl mutlu ettiği üzerinde duruyor. Kitabı okuduktan sonra insan kendi hayatında bazı şeyleri değiştirmenin zamanı geldiğine karar vererek yaşamını doğal olarak değiştirmeye başlıyor.

Civelek kitabında, ‘acıma ile merhamet’ arasındaki o farkı okuyucuyu sıkmadan küçük hikâye örnekleriyle vererek okuyucuyu adeta tedavi ediyor, ruhsal açıdan iyileşmesine kapı aralıyor. Şimdiye kadar yazılan kitaplardan çok farklı bir tema ile yazılan “Allah Bilsin Yeter”, ‘merhamet ile mutluluğun’ kardeşliğini akıcı bir dille okuyucuya aktarıyor. Kitabın en güzel özelliği ise insan ruhu ve aklının birlikte hareket etmesinin okuyucuya öğretiliyor oluşu.

Yediveren Yayınlarından çıkan “Allah Bilsin Yeter”, içine kapanık, pencere arkasında hayata bakmayı yeğleyen insanı, dışarıya çıkarıp toplumla mutlu olmanın huzurunu tattırmayı amaçlıyor. Yazar Bilal Civelek’in sıra dışı dini kitaplarına yepyeni içerikli kitabı daha eklendi. Dinî, kendi perspektifinden okuyucuya sunan Yazar, hayatın karmaşasından bunalan insanı alıp, emin bir limana bırakıyor ve içsel huzuru yakalamanın aslında ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

Çevremizde gördüğümüz şiddet, cinayet, taciz ve kötülüklere karşı duyarsızlaştığımız; vicdan ve merhametten uzaklaştığımız şu günlerde bu kitap imdadımıza yetişiyor. Vicdan ve merhametin dile geldiği “Allah Bilsin Yeter” okuyucuyu değiştirmeyi, huzura kavuşturmayı vadediyor.

(Basın bülteni)