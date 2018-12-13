Batı Fatih ile birlikte ‘Batı’ oldu

Dünyanın İlk Günü ile onunla İstanbul’u yeniden fethettik, Fatih’i tekrar tanıdık. Beş yıllık bir araştırmanın ardından, yerli yabancı yüzü aşkın kaynağı tarayarak yazmıştı bu eserini Akman. Ama araştırmalarını öyle güzel bir şekilde hikâyelendirmişti ki fethi bir Hollywood filmi tadında okumuş, 600 küsur sayfalık romanı birkaç gecede bitirivermiştik. O zamanlar piyasada bu kadar tarihi roman da yoktu. 10 yıl önce belki bu alandaki ilk kıvılcımlardan birini ateşlemişti Akman... Dört yıl aradan sonra bir Endülüs romanı geldi: Son Sefarad: Sultan Bayezid’in Savaşı. İsrail, Filistin’de katliamlarına devam ederken, bu romanda ta beş asır öncesinde Osmanlı’nın Yahudilere verdiği insanlık dersini gördük. Bir sonraki roman için yine dört yıl bekledik. Öyle çalakalem, altı ayda bir tarihi roman üreten yazarlardan değildi Beyazıt Akman. Zira o her şeyden önce bir akademisyen, bir araştırmacıydı. Osman: Aşk ve Savaş iki cilt olarak karşımıza çıktı ve Yeni Türkiye’nin dirilişini yaşadığımız şu yıllarda büyük Türk-İslam imparatorluğunun kuruluşuna dikkat kesildik ve Osman Gazi’nin Batı’yla mücadelesini soluksuz okuduk.

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN

Akman, iki yıl aradan sonra, Kayıp Tarihin İzinde: Fatih’ten Shakespeare’e Doğu-Batı ile tekrar okurun karşısına çıkıyor. Ama Kayıp Tarihin İzinde Akman’ın diğer kitaplarından farklı. Aslında yazar için bir ilk. Bu kitapta onu ilk defa tam bir akademisyen kimliği ile görüyoruz. Yazar, kitapta 15 yıllık araştırmalarını birinci elden okurla paylaşıyor. Kitap öyle bildiğimiz, sıkıcı tarih kitaplarından değil. Tersine, Akman’ın romanlarında yakaladığı çekici üslup bu kitapta da fazlasıyla var. Zira kitabın ön sözünde Akman bu kitabı 7’den 77’ye herkesin okuyabileceği bir üslupta yazdığını, araştırmalarını en anlaşılır şekilde okura aktarmaya özen gösterdiğini özellikle belirtiyor. Yazarla ilk defa tanışacaklar için de bu kitap eşsiz bir fırsat sunuyor.

Aslında okurları Akman’dan böyle bir kitabı uzun süredir bekliyordu. Çünkü yazarın etkileyici bir akademisyen özgeçmişi var. Lisansını Boğaziçi ve ODTÜ’de bitiren akademisyen, Batı edebiyatı alanında master için burslu olarak Amerika’ya gider ve orada, az değil, on yılını geçirir. Doktorasını İllionois State Üniversitesi’nde ‘Batı’daki Türk-İslam algısı’ üzerine yapar, İslam ve Batı, Osmanlılar ve Avrupa, Dünya Edebiyatı ve İslam gibi pek çok ders verir. Sonra kariyerine New York State Üniversitesi’nde devam eder. Bu arada Washington’daki dünyaca ünlü Smithsonian Enstitüsü’ne de misafir araştırmacı olarak kabul edilir, ki belki de bu kuruma kabul edilen en genç Türk’tür kendisi. Akman’ın uluslararası akademik yayınlarda Batı edebiyatı ve Türk-İslam algısı üzerine de pek çok makalesi bulunuyor.

SHAKESPEARE KIZDIRIYOR

Kayıp Tarihin İzinde: Fatih’ten Shakespeare’e Doğu-Batı işte böylesi bir kariyerin biraz da özeti gibi. Aynen yazarın geçmişi gibi dolu dolu, rengarenk bir kitap bu. Her sayfasında yeni bir şey öğreniyor, ya da bir yerlerden kulak dolgunluğuyla edindiğiniz yarım yamalak bilgilerin doğrusuna, aslına erişiyorsunuz. Neler yok ki kitapta? Amerika’nın keşfinde Müslümanların rolü neydi? İslâm olmasaydı Gutenberg’in matbaası neden hiçbir işe yaramazdı? Batı, nasıl Fatih’le birlikte ‘Batı’ oldu ve Avrupa’nın kaderi nasıl fetihle birlikte çizildi? Kopernik, eserinde hangi Müslüman alimden bahsediyor? Şövalyelerin yaldızlı Hollywood yapımlarının arkasına saklanan gerçek tarih ne? İtalya’da masalara serilen ve balkonlara asılan Türk halılarının sırrı ne?

Bu kadar tarih yeter, biraz da edebiyat olsun derseniz o da fazlasıyla var. Ne de olsa Akman aslen bir Batı edebiyatçısı. Shakespeare, oyunlarında Türkleri nasıl resmediyor, daha doğrusu bize nasıl ve neden hakaret ediyor? Bu sayfalarda Shakespeare bizi oldukça kızdırıyor! Dante’nin o ünlü meşhur İlahi Komedya’sı Müslümanlardan nasıl çalındı? Biliyorsunuz Dante, son yıllarda Dan Brown’un Inferno’suyla tekrar gündeme gelmişti. Akman’ın, Dante’nin cehennemi hakkında söyleyeceği önemli şeyler var! Ve Marko Polo’nun seyahatnamesi ile Osmanlının kuruluşu arasında bağ ne?

İşte Akman her biri insanda ciddi merak uyandıran tüm bu soruları on bir yazıda büyük bir ustalıkla, keyifli bir üslupla ele alıyor. Bu kitabın en büyük özelliği de anlattıklarını bir masal gibi değil, günümüzün siyasi ve kültürel konjonktürüyle de mukayese ederek işlemesi. Bu kitap, Batı’nın asırlarca karaladığı Türk-İslam medeniyetine de bir yerde iade-i itibar yapıyor. Son olarak, Akman’ın romanları hep ‘film tadında’ydı. Araştırma kitabı da ‘roman tadında’ olmuş dersek pek de yanlış olmaz. Kitabın sonundaki resimler de okur için hoş bir sürpriz oluyor.

Bin yıl önce Papa’nın Kudüs çıkışı

Son haftanın en hararetli gündemi Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasıydı. Kayıp Tarihin İzinde’nin bu konuda da söyleyecek bir çift sözü var. Kudüs, kitapta birkaç yerde geçiyor; biri, Papa’nın haçlı güruhunu Kudüs’e gönderdiği kısımda, ki insan Trump’ın konuşmasıyla bin yıl önce Papa’nın çıkışı arasındaki nahoş benzerliği düşünmeden edemiyor. (Gerçi bugün Papa’nın Trump’a ayak diremesi de tarihin enteresan bir ironisi.) Diğeri de Dante’nin Müslümanlardan çaldığı Miraç gecesi anlatımlarında. Batı’nın aç gözlü, hırsız ve gözünü kan bürümüş karanlık oyununun bin yıllık bir tarihe dayandığını bir kere daha hayretle okuyor ve gardımızı alıyoruz. Akman kitabın 2018 başına denk gelmesini de özellikle planlamış gibi. Çünkü 2018’de 40’ıncı yıldönümü olacak Oryantalizm eserinin yazarı, Filistinli aktivist ve düşünür Edward Said’e ithaf edilmiş.