Bir fotoğraf çekebildik mi ki?

Adından ötürü uyumsuz, asosyal bir tipi anlatan deneysel bir kitap bekledim açıkçası. Bu, çok severek okuduğum, gıpta ettiğim bir karakter olduğu için hemen başladım. Ama gittikçe bunun, bir anlatıcının yeteneğiyle tatmin, kıvrak zekâ oyunlarıyla oyalanma değil; insaniyet namına, vazife görmek için elden gelenin yapıldığı bir çalışma olduğu anlaşıldı. Zaten bir Cihan Aktaş kitabı bunu gerektirirdi. İnsanı kıtalardan aşırmayı amaçlayan, ama en azından komşusuna kadar da olsa götürmek isteyen bir kitap; Fotoğrafta Ayrı Duran… “Aya çıktın da ey insan/ Üst kattaki komşuna çıkamadın ama” diyen İbrahim Tenekeci’ yle de dert ortağı.

Kapağını kapatınca aslında kapanamayan ve fakat kapanmayan yaralara en azından merhem olma amacına, okuyucuyu bir nebze de olsa harekete geçirerek ulaşacağını düşünüyorum. Göçmen öyküleri Ayak İzlerinde Uğultu’ da da var. Ama edebî kamuda doğrudan Suriye mültecileriyle ilgilenen ilk ve tek öykü kitabı bu. Aktaş’ın yılbaşında çıkacak olan (Esenler’ i anlattığı) kitabı Rüzgârla İyi Geçinmek de bir bakıma göç hikâyeleriyle dolu.

MERHAMET DÜŞTE Mİ?

Kiminin kaçındığı, kiminin değebilmek için var gücüyle peşinden koştuğu, kiminin keyifli bir akşam için eve giderken bir köşede ansızın karşısına dikiliveren, kiminin rastlayabilmek için kıtalar aştığı mülteciler. Kimi günlük hayatlar en gündelik şekilde akarken küçücük bir yerden de olsa kalplere dokunan, kimi tüm rutinin askıya alınıp tüm benliğiyle sarabilmek için tehlikelere atılanların bulabildiği. Bazı öyküleri yaşayanlar anlatıyor, bazılarını şahitler. Bazılarını da nefes alma garantisi(!) devam ediyor ya, kıyısından teğet bile geçemeyenler… Müthiş bir özveri sergileyen de var, düzeni, zihinsel hijyeni bozulmasın diye görmezden gelen de… Bakmasa da görüyor oysa… Hem sen ne zamandan beri yerleşiksin ki sanki?

Şahitliklerin işlendiği hikâyelerle açılıyor kitap, sonra doğrudan içine içine giriyor Suriye’nin ve meselesinin/meselemizin. Ortadaki iki öykü biraz soluklanma imkânı sunuyor. Sonra yine derme hayatlar çatma hayaller, onmaz derecede solmuş renkler, her şeye kolayca ikna eden çaresizlik, erken gelişmek zorunda kalan kişilikler, müptezel ruhlar, haysiyet için ucuzluk günlerini kollayanlar, onlar adına mahcup olduğumuz nasipsizler, dublörler, dilemmalar… Ekrandakine/ önündekine bir türlü dokunamamak… Gidemediği şehrin yıkılışını hicapla izlemek… Orada bebekler vurulurken burada yavrusunu emzirmek…

Tüm rahatımız yerli yerindeyken yersiz yurtsuz kalan mültecinin hayatına nasıl dâhil olabiliriz? Bir selamlık mesafedeki muhtaca el uzatmamakla birlikte uzatanları gördükçe rahatsız olan insan şunu neden düşünmez: “İnsan ancak düşünce mi merhametli olmak zorunda?”

Zaten kitabın en can alıcı kısmı da şu; ‘Hiç bizim de başımıza gelir bunlar, diye düşünmüyorduk.’ Değil mi ki savaş sıradan insan için aniden 150’ yle gelip çarpan bir araç gibi. Birkaç eşyayla bilmediğin yollarda 18 saat dur durak demeden yürümek zorunda kalmak… Toparlanamadan gidilen yerlerde, bir daha gitmemek için sahih bir toparlanmayı nesillerce beklemek. Gidecek bir yeri olma garantisi olanın mülteci görünce ettiği trajikomik lafları senelerce işitmek: ‘Ne hata etti de bu hallere düştü!?’

Cihan Aktaş’ ın bu kitapla hatırlattığı; ‘Hepimiz aynı durumun içinde akıyoruz. Birbirimizin yerinde olabilirdik. Bu hepimizin imtihanı…’ Bir de şu: Hikâyesini anla(ta)madığımız yara bizim sayılmıyor. ‘Unutunca, hikâyemizi başkasından sakatça dinlemek zorunda kalıyoruz.’ Yazardan bu konuyla ilgili de bir kitap umduğumuz 28 Şubat mağdurları hâlâ zindanlardaysa, bunun sebeplerinden biri de; hikâye anlatıcısının yaraya sadece tuz basıp parmak basamamasıdır. Aliya’yı bir ‘kral’a dönüştürmeseydik, o soru bugün tekrarlanır mıydı görece lisan değiştirerek, daha çok acıtarak: ‘Çocukların kafasına küçük varil bombaları mı atıyorlar anne?’ Yeni Dünya Savaşı siber/ kültürel oluyor, deniyor. Evet kardeşim! Ama orada, çocukların başına en büyüğünden bombalar yağıyor ve ‘ Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak’ yine boşanıyor odalara sağanak sağanak.

GERÇEKLER ACIDIR, O ZAMAN HİKÂYE

“Bizden uzaklaşmak için zaten can atan gerçekler acıdır, o zaman hikâye” gerçeğinden yola çıkarsak; tahkiye etmediğin zaman, bana yazdığın o uzun mektupları okumazlar, seni dinleyen biri kalmaz, sınırına yaklaşmazlar ve şirince bile yapsan düğününe gelmezler.

Kitap, öykülerin kendi içinde/ aralarında ince bağlantı ve göndermelerle oluşan modüler bir yapı arz ediyor. Bu hem dikkatli/ rikkatli hem de yapıyı rastgele eklemelerle kemâle erdiren bir okuma gerektiriyor. Her bir hikâye müstakil olmakla beraber diğerleriyle sürekli temas halinde… Bence kitabı bir iki seferde bitirmeli. Zira başlardaki şal sonlara doğru yeniden ortaya çıkıyor. Kırmızı bir çanta çilekleşip başka bir fotoğrafta ayrı duruyor. Olayların değişik açılardan çekimleri bir küçücük cümleyle dokunuyor birbirine ilmek ilmek. Haliyle, ‘ince katmanlar arasında dolaşabilen okuyucular’ istiyor metin. Ama herkesin ortak muhatap olduğu ve merak ettiği bir mesele olduğundan ayrıca okutuyor kendini. Cihan Aktaş üslûbuna aşina olmak gerekiyor biraz da. Hemen kendini ele vermiyor.

Ömer Yalçınova Céline’ in romanlarını kıyaslarken; Gecenin Sonuna Yolculuk’ taki üslûbunun daha pervasız, kendinden emin olduğunu ve kolayca yargılayıcı cümleler kurduğunu söyler. Savaşın iç yüzünü anlamak için önemli pasajlar barındıran romana bakarak bunun sebebini; anlattıklarını yaşamış olmasına, konuya hâkimiyetinden ötürü olayların sebep ve sonuçlarını bilmesine bağlar. Bu değerlendirmeyi Cihan Aktaş romancılığı/ öykücülüğü bağlamında hassaten bu kitap için de söyleyebiliriz. Yolculuk’ta Bardamu ‘Daha yirmi yaşındayken geçmişimden başka bir şeyim kalmamıştı.’ diyor savaştan ötürü. Cihan Aktaş da Âkif Emre için şöyle demişti: ‘Ebeveynin vefatında ölümle aradaki dağ kalkıyorsa, akranın vefatında ölümün eşiğinde hissediyor insan.’ Bu cümleleri Suriye hengâmesinde kaybettiğimiz on binlerce çocuk için bir daha kuralım, düşünelim.

Son söz: Bu kitap vesilesiyle Cihan Aktaş ile yapılacak söyleşilerin eksik kalmaması için: Bize bir mültecinin lükslerinden bahseder misiniz? Mültecinin mahremiyet alanı kaç metrekaredir en fazla?