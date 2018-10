Bulmak için soran kaybolduğunu fark edendir

2010 Oğuz Atay Roman, 2011 Türkiye Yazarlar Birliği Roman, 2014 Necip Fazıl Hikaye ve 2018 Kristal Lale Yılın Edebiyatçısı ödüllerinin sahibi yazar Güray Süngü’nün yeni romanı İbrahim’in Kaybettiğini Bulmasıdır geçtiğimiz hafta yayınladı. Romanda İbrahim’in kaybettiği hayatını arayışı anlatılıyor. Bilgi, hikmet, akıl, kalp kapıları bu arayışta İbrahim’in önüne bir bir açılıyor. İbrahim’in Kaybettiğini Bulmasıdır hakikatten neşet eden, kalple okunması gereken bir roman.

l “Sora sora insan kendisini bile bulur!” İbrahim’in Kaybettiğini Bulması bir buluşun romanı. Hangi sorudur

bu romanı size yazdıran?

Çürüme ile alakalı bir şeyler vardı kafamda. Birkaç yıl önce. Bir taslak hazırlamıştım. Çürümeyi nasıl anlatırım diye düşünüp bir yöntem buldum. Anlatmak istediğimiz ruhsal çürümedir, duyguların ölmesidir. Ama bunu insanın bedeninde gerçekleşen bir çürümeyi metafor olarak kullanarak anlatayım diye karar verdim. Hatta öyle bir öykü de yazdım. Sonra uzun bir süre o öyküye baktım. Onu uzatarak romanlaştırmak istemediğime karar verdim. Çürümenin farkedilmesinin akabinde o çürümeyi ortadan kaldıracak şeyi arayayım diye düşündüm. Aramak, bulmak için yapılır ya. Ne bulacağımı bilmeden yola çıktım, İbrahim bulsun ki ben de bulayım diye başladım yazmaya. Neyi kaybettiğimi hatırlayayım dedim, İbrahim neyi kaybettiğini hatırlasın. Ama insan, kaybettiğinin farkına varmazsa neyi kaybettiğini düşünmez. Biz insanlar da bu sıralar böyleyiz, aramak aklımıza gelmez, çünkü kaybettiğimizi bilmeyiz. Bunun için dediğiniz gibi bir soru gerekir. Benim sorduğum “Ne yok ki onu bulmalıyım”dı. İbrahim ise bunu soramazdı, o hiçbir şeyin farkında olmadan aramaya başlamak zorundaydı. Bunun için de sıradan hayatını yaşamasına engel bir şey olmak zorundaydı. Bir alegori kurarak yola çıktım bu sebeple. İbrahim neyi aradığını bilmeden bir şeyi aramaya başlayınca, bu, hem yazması keyifli ve sürprizli, hem de okuması hoş bir roman olmasına yaradı. Yani inşallah buna yaramıştır.

l Uzun uzun okuyoruz, İbrahim’in sağ elinin serçe parmağında gördüğü ilk işaretin ardından yaşadıklarını. Sanki bu romanın da uzun uzun anlatılacak bir hikayesi var.

Hayatımızın herhangi bir anında yaşadığımız bir olay ile çok önemli bir şey öğreniriz ya bazen. Bu şeyi o an değil de mesela 20’li yaşlarda öğrenseydik, tecrübe etseydik her şey farklı olurmuş gibi hissederiz hatta. Aslında öyle değildir. Çünkü hayatımızın bir anında yaşadığımız o şeyin bize o önemli şeyi öğretmesi, o an ile alakalıdır, zira düşündüğümüz zaman benzer şeyleri daha önce de yaşamışız ama o önemli şeyi öğrenmemişizdir. Çünkü, önemli şeyi kavradığımız o an biz, daha önceki yüzlerce şeyin şekillendirdiği birisi olarak o önemli şeyi öğrenecek hale gelmişizdir. Geçenlerde tivitırda şimdiki aklım olsa diyerek bir cümle paylaşın diye bir not vardı Mevlana İdris’ten, ben de şunu yazmıştım: “Şimdiki aklım olsa o kadar içime atmazdım. Ama o kadar içime atmasaydım şimdiki aklım olmazdı.” Yani biz, insanız öğreniriz, yaşarız ve buluruz, peşine düşer ve kayboluruz. Ne yüklenirsek onu taşırız, derde dert dersek derdimizdir, onu deva görürsek devamızdır. Bin defa buluruz, bir kere kaybederiz; bin defa kaybederiz, bir kere buluruz. Her kayıpta baştan başlamayız, her bulduğumuzda bitirmiş olmayız. Bir sınavı verdiğimizde, bir sınavı vermiş birisi olarak daha zor (belki de daha kolay) bir sınav daha başlar. Bir sınavı kaybettiğimizde, bir sınavı kaybetmiş birisi olarak daha zor (belki de daha kolay) bir sınav daha başlar. İnsan bulmanın yoluna düşer ancak, çünkü neyi bulması gerektiğini tam bilmez ama çoğunlukla kaybolduğunu farkeder. Kaybolduğunu fark eden insan etrafa daha keskin gözlerle daha dikkatle bakar. Etrafa baktığında ne göreceği, gözleriyle alakalı olduğu kadar ne görmek istediği ya da ne görmeye hazır olduğuyla da alakalıdır. Platon’un mağarasındaki adamlar gölgelerini görüyorlardı ama onu hakikat biliyorlardı. Bütün öğretileri ve ideolojileri bir yana bırakıp içimize baksak orada bir ahlak yasası göreceğiz. O ahlak yasası aslında bize her şeyi kolaylaştıran yegane şey. Yani ona ulaşınca her şey kolaylaşacak, ama ona ulaşmak o kadar kolay değil.

l İbrahim’in adı neden İbrahim?

İbrahim, bizim bildiğimiz ilk arayan ve bulandır, bunun için İbrahim. Göklere bakandır, güneşe ve aya bakıp “Benim rabbim sen misin?” diye sorandır. İnsan bu soruyu bulmak için sorar, bulmak için soran kaybolduğunu farkedendir. Benim İbrahim’im de öyle biraz. Ona diyorlar ki, sen hayatını kaybetmişsin. O da kaybettiği hayatını bulmak için yola çıkıyor.