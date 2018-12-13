Gorki’nin ilk öyküsü sahnede

Dünya edebiyatının önemli isimlerinden Maksim Gorki’nin ilk öyküsü “Makar Çudra”dan uyarlanan oyun, bir çingene obasındaki deli dolu, gururlu, genç sevdalıların asla vazgeçemeyecekleri aşk ve özgürlükle nasıl sınandıklarını anlatıyor. Askerlerin, derebeylerin, büyücülerin ve hiçbir kadının ele geçiremediği Zobar bir aşka esir düşüyor. En az onun kadar bağımsızlığına tutkun ve en az onun kadar âşık olan Rada’nın ise tek şartı var: Zobar’ın bütün oba önünde ayaklarına kapanıp elini öpmesi... Uğruna yaşanacak en önemli şeyin “özgürlük” olduğuna işaret eden oyunda, bütün maddi değerlerin ötesinde insan onurunun yüceliğine vurgu yapılıyor.

UYUMSUZLAR ÇETESİ

Oyunun yönetmeni Gökçe Yurtsal ‘uyumsuzlar çetesi’ni şu sözlerle anlatıyor: “İşte karşımızda aslında yüzyıllardır hiç değişmeyen özgürlük tutkularıyla hayatın tadını çıkaran, dünyanın kaybolmamış insanları. Yersiz yurtsuz ama dünyanın her yerini evleri yapan insanlar. Sadece yaşadıkları ülkenin dünyasına uyum sağlamış uyumsuzlar çetesi. Her hüznün eğlencesini yaşayan ve umutları tükenmeyen asi insanlar. Bu oyun tam da onları anlamamızı sağlayacak bir noktada”.

Müziğini Akın Sevgör’ün, dramaturgisini Hilmi Zafer Şahin’in, sahne tasarımını Batuhan Bozcaada’nın, koreografisini Senem Oluz’un yaptığı oyunda; Ali Murat Altunmeşe, Aslı Şahin, Ayhan Anıl, Ayşe Günyüz, Berfu Aydoğan, Burhan Yeşilyurt rol alıyor. Oyun 21-23 Aralık 2017 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde izlenebilir.