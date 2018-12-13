Gorki’nin ilk öyküsü sahnede
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ivana Dimic’in yazdığı, Dunja Kaldzija’nın çevirdiği, Gökçe Yurtsal’ın yönettiği Çingeneler Gökyüzünde Yaşar adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor.
UYUMSUZLAR ÇETESİ
Oyunun yönetmeni Gökçe Yurtsal ‘uyumsuzlar çetesi’ni şu sözlerle anlatıyor: “İşte karşımızda aslında yüzyıllardır hiç değişmeyen özgürlük tutkularıyla hayatın tadını çıkaran, dünyanın kaybolmamış insanları. Yersiz yurtsuz ama dünyanın her yerini evleri yapan insanlar. Sadece yaşadıkları ülkenin dünyasına uyum sağlamış uyumsuzlar çetesi. Her hüznün eğlencesini yaşayan ve umutları tükenmeyen asi insanlar. Bu oyun tam da onları anlamamızı sağlayacak bir noktada”.
Müziğini Akın Sevgör’ün, dramaturgisini Hilmi Zafer Şahin’in, sahne tasarımını Batuhan Bozcaada’nın, koreografisini Senem Oluz’un yaptığı oyunda; Ali Murat Altunmeşe, Aslı Şahin, Ayhan Anıl, Ayşe Günyüz, Berfu Aydoğan, Burhan Yeşilyurt rol alıyor. Oyun 21-23 Aralık 2017 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde izlenebilir.
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