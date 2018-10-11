Kedilerden aldığım 60 ders

Bugün hemen hemen her yerde ev kedilerine rastlıyoruz. Fakat hikâyenin başladığı yeri duymak bizi şaşırtmayacak muhtemelen: Kediler ilk olarak tarım devriminden bahsedebileceğimiz dönemlerde tarlalardaki fareleri yakalamak için bugünün Türkiye coğrafyasında sahneye çıkıyorlar. Daha sonra benzer sebeplerden ötürü Kıbrıs’a da ayak basıyorlar. Ardından gemi yolculuklarında haşeratlardan kurtulmak isteyen Romalılar ve Vikingler kedileri kendilerine yol arkadaşı yapıyor. Derken Afrika’ya, Asya’ya ve Avrupa’ya böyle varıyorlar. Şimdi de evimizdeler.

Bizimle, bazen bize hükmederek yaşıyorlar.

BU NEYİN KAFASI

Kediler, özellikle ev kedileri insanlarına bağlı bir hayat yaşasalar da kendileri olmaktan vazgeçmemeyi bir şekilde başarıyorlar. Kendilerinden taviz vermemek için bir isteği, ricayı sesli söylemekten kaçınan bizlerin aksine onlar istedikleri şeylerde ısrarcı oluyor, ihtiyaçlarını bizlere anlatmanın birbirinden farklı yollarını buluyorlar. Ya da teşekkür etmekten gocunmuyorlar. Bunu duydukları minnet altında ezilerek değil de gayet doğal tavırlarla, küçük teşekkürler ederek yapabiliyorlar. Bir ölçüleri var. Oldukları şeyden vazgeçmeden ama bizlerle uyumlu yaşamayı da başararak evlerimizde bir aile bireyi olarak başköşede yer alabiliyorlar.

Yakın zamanda Portakal Kitap etiketiyle raflarda yerini alan Kedi Kafası da tam adına uygun şekilde kedilerin bu şahsına münhasır kafalarını anlamlandırmaya ve kedi kafasının nasıl güzel bir kafa olduğunu anlatmaya çalışıyor. Neil Somerville, Kedi Kafası’nda çocukluğundan beri bir kediyle büyüyen ve pozitif düşüncenin gücüne inanan bir yazar olarak kedilerden öğrendiği ve bizim de hayatımızı kolaylaştıracak 60 kısa dersi ele alıyor. Mesela kediler karşılarına çıkan bir fırsatı nasıl değerlendiriyorlar? İyi bir izlenim bırakmak için ne yapıyorlar? Bir konuda muhatabını ikna etmeleri gerekince bunda nasıl muvaffak oluyorlar? Güçlü yönlerini nasıl kullanıyorlar? Bunlar gibi birçok sorunun cevabını yaptığı gözlemlerin sonucunda bizimle paylaşıyor Somerville. Bunu yaparken uzun uzun, üstenci bir bakışla kaleme alınan yazıların aksine kısa ve öz bir şekilde anlatıyor mevzuyu. Hemen hemen hepimizin hayatına bir yerden dâhil olan bu sevimli arkadaşların hal ve tavırlarına yapılan işaretler de bizim için hemen anlam kazanıyor. Çünkü dünyalarına bir şekilde dâhil olduğumuz bu küçük arkadaşlara dair anlatılanları anlamlandırmak hayli kolay oluyor. Kişisel gelişim kitapları arasında bizi sıkmadan ve bize parmak sallamadan 60 tüyo veren iyi bir çalışma Kedi Kafası. Kendimiz olmaya devam ederken neler yapabileceğimizi görmenin, daha iyi bir versiyonumuza ulaşmanın en sevimli anlatısı.