Mesihiyyat ve hadis ilişkisi

Farklı kesimlerce alabildiğine gündeme getirilip tartışılmakla beraber, hadislerin, İnciller (kanonik-apokrif) ile karşılaştırılması, Türkiye’de olduğu kadar, İslâm ülkelerinde de bugüne kadar genelde ihmal edilmiş oldukça önemli bir konudur.

Özellikle tefsir-tarih kitaplarında yer alıp “İsrailiyyât-mesîhiyyât” olarak adlandırılan rivayetlerin tedkîkine dair İslâm dünyasında genel anlamda pek çok çalışma yapılmışsa da meseleyi hadisler özelinde arka plan bilgileriyle inceleyen ilmî mesailer yok denecek kadar azdır. Buna karşılık oryantalistler, özellikle de “revizyonist-indirgemeci” ekole sahip oryantalistler ise konuyu sürekli “İslâm’ın, Kur’an’ın ve hadislerin Yahudi-Hıristiyan kökeni” teorisi çerçevesinde ele alıp pek çok iddiada bulunmuştur, bulunmaktadırlar.

Bu konularda Türkçe’deki belki de en önemli ilimî çalışma, Yahudi Kültürü ve Hadisler adıyla yayımladığı doktora teziyle Prof. Dr. Özcan Hıdır’a ait olsa gerektir. Hıdır’ın, Hıristiyan Kültürü ve Hadisler (Zühd Hadisleri-Literatürü Özelinde) başlığını taşıyan yeni bir çalışması daha geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Hıdır ayrıca bu serinin bir üçüncü kitabı olarak etki iddialarına konu olan hadisleri teke tek ele alan bir başka çalışmanın da bitmek üzere olduğunu ve 2018’de yayımlanacağını vadetmektedir.

‘MÜSLÜMAN İNCİL’

Kitap, kavramsal çerçeve, metot ve kaynaklara dair bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı giriş bölümünün ardından; anahatlarıyla Hıristiyanlık tarihi, kutsal kitapları, tarihte Müslümanlarca yapılan İncil tefsirleri-yorumları, İbn Asâkir’e ait “Müslüman İncil” diye nitelenen eser, Barnaba İncili tartışmaları, Arap Yarımadasındaki Hıristiyanların kutsal kitap, mabed-manastır açısından durumu, ebedi hikmet ve dinler-kültürler arasındaki geçişkenliği, Hz. Peygamber ve ilk Müslüman nesillerle (sahâbe-tâbiûn) iliskileri; Kur’ân, Hz. Peygamber ve genel anlamda Hıristiyan kültürünün hadislere etkisi iddialarını farklı perspektifler, problemler, sebepler, alanlar ve iddialar bağlamında inceleyen önemli ve hacimli –ki toplam 784 sayfadır- bir çalışmadır. Eserin son bölümünde zühd ile alakalı 15 hadis-rivayet karşılaştırmalı olarak tek tek değerlendiriliyor. Çalışmada bugünlerdeki güncel Kudüs tartışmaları ile alakalı da önemli bir yön var. Zira bir bölümde dünyanın sonuna dair “apokaliptik-fiten-melâhim” rivayetleri ve “armegedon” inancı-literatürü de İnciller (kanonik-apokrif) ve hadislerle mukayeseli olarak ele alınıyor. Eser, “hadis” başta olmak üzere, “dinler tarihi”, “şarkiyatçılık-oryantalizm”, “tasavvuf-zühd” ve tarih alanlarını yakından ilgilendiren ve bu alanlara dair Doğu’dan ve özellikle Batı’dan önemli literatür de sunmaktadır. Bütün bu yönleriyle çalışma, bundan sonra yapılabilecek bu minvaldeki araştırmalar için önemli perspektifler sunmakta ve “başucu kitabı” olmaya namzet bir mahiyet arzetmektedir.