Necip Fazıl Ödülleri sahipleriyle buluşuyor

2017 Necip Fazıl Ödülleri, yarın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek törenle sahiplerine veriliyor. Star Gazetesi tarafından dördüncü kez düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’ne bu yıl şiir dalında Ahmet Murat, öyküde Necip Tosun, ilk eserlerde Emre Ergin ve Betül Nurata, araştırma dalında Ahmet Özalp layık görüldü. Uluslararası Kültür Sanat Ödülü Cemalettin Latiç’e, Necip Fazıl Saygı ödülü ise Teoman Duralı’ya verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek ödül töreni öncesinde saat 18.00’da sergi açılışı yapılacak. Sergide, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in daha önce yayınlanmamış fotoğrafları ve el yazısı evrak okuru ve sevenleriyle buluşacak. Ödül töreni ise saat 19.00’da başlayacak.

ŞAŞIRTICI ARALIKLARDAN BAKIŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle verilen ödüllerde kazanan isimleri Beşir Ayvazoğlu, şair Osman Konuk, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’tan oluşan jüri belirledi. Modern Türk şiirinde ana akım içinde kalarak ve hem geleneksel hem modern şiir birikimine yaslanarak özgün bir eser ortaya koyması nedeniyle Şiir ödülüne Ahmet Murat, hikâyeciliği ve hikâyelerimiz üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı Hikâye-Roman Ödülüne Necip Tosun, öykü dili denemeleriyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne Betül Nurata, hayata ve dünyaya şaşırtıcı aralıklardan bakış gibi nitelikleriyle İlk Eserler Ödülüne Emre Ergin, Kültür ve Edebiyat dünyamızda geçmişle bugünü buluşturan çalışmalarıyla Fikir-Araştırma Ödülüne N. Ahmet Özalp, bu yıl ilki verilen Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne Cemalettin Latiç, Saygı Ödülüne ise Teoman Duralı layık görüldü.