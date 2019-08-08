Şimdi bu orduyu kim idare etmiş?

Dr. Zebiniso Kamalova Türk Kültür Mirasında Kılıç ve Kalem Tutan Hanımlar isimli kitabında kimisi kalemiyle kimisi kılıcıyla tarihe ismini kazımış Türk kadınlarını bir araya getiriyor. Hatun, Terken, Begim unvanlarının sahibi bu kadınların kültür tarihi içindeki yerleri çok değerli. “Kadın erkeğin eşi, evin güneşi” deyişi, kitaptaki hanım şahsiyetlerin hayat hikayeleri okunduğunda anlamlı bir yere oturuyor. Cesaret, hürriyet, ibret, sadakat, muhabbet, namus ve samimiyet bu kitabın anahtar kelimeleri.

KEMİKTEN PARA YAPTILAR

Saray Mülk Hanım tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasi dehalardan biri olan Sahipkıran Emir Timur’un eşidir. Emir Timur İran’a karşı savaş başlatmış ve İsfahan’ın kuşatması uzun sürmüştü. Bu durumda ordunun erzakı azalmış askerler zor şartlar altında görevlerini ettirmişti. Erzak gittikçe azaldığında Emir Timur Semerkant’a ulak yollayarak Saray Mülk Hanım’a mektup gönderdi: “Ordu’nun zahiresi bitti, hazineden altın yollayın.” Saray Mülk Hanım mektubu okuduktan sonra arkasını çevirerek hemen şöyle cevap yazdı: “Altınınız bittiyse siyasetiniz de mi bitti”. Emir Timur, Saray Mülk Hanım’ın yazdığı cevabı okuyarak düşündü ve bir karar aldı. Ordunun konakladığı çevrede, askerlerin kesip yedikleri koyun, at ve develerin tüm kemikleri toplandı. Kemiklere çeşitli boyutlarda şekil verildi, büyüklüklerine göre kıymet belirlendi, üzerlerine çelikten mühür basıldı. Geçici olarak bu kemikler para yerine kullanıldı. Çevredeki köy ve şehirlerden kemik paralarla erzak alındı. Kuşatma bittikten sonra tüm paralar kıymetine göre altınla değiştirildi.