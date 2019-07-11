Sosyolojimiz emperyalizmin yeni bir keşif kolu değildir

Prof. Dr. Ümit Meriç’in “deruni amacı; XXI. yüzyılda sosyolojimizi ‘emperyalizmin yeni bir keşif kolu’ olmaktan uzaklaştırıp, onu ülkemizin özel ve genel sorunlarının tespiti ve çözümü için çalışan ‘halaskâr bir ilim’ olarak biçimlendirmektir. Kitapta yer alan düşünceler, bu amacın gerçekleşmesi yolunda okurlarımızı yeni ufuklara kanatlandırmak için mütevazı bir başlangıç olursa ne mutlu bize” diyerek amacını açıkladığı; 90’lı yıllarda alanında önemli birçok ismin yaptığı konuşmaların derlemesi olan Sosyoloji Konuşmaları (1993-2018) Kapı Yayınları tarafından yayımlandı. Orhan Gencebay, Nilüfer Göle, Bedri Baykam, Recep Tayyip Erdoğan, Osman F. Seden gibi şaşırtıcı birçok ismin konuşmasının yanı sıra Ümit Meriç’in farklı zaman ve mekanlarda yaptığı konuşmalar da çalışmaya eklenmiş.

DİNAMİK BİR İLİM

Ümit Meriç böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmasının sebeplerini şu şekilde aktarıyor: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümündeki hocalık yıllarımda öğrencilerinin derslerdeki beklentilerinin, çizdikleri didaktik çerçevenin dışına taşabileceğini onların ışıl ışıl gözlerle sordukları sorulardan takip ettiğini; XIX. yüzyılda Avrupa’da temelleri atılan, XX. yüzyılda dünyanın pek çok üniversitesinde “tedris edilen” sosyolojinin şüphesiz ki değişmeyen bir programı olduğunu fakat bu programın, akıp giden toplumsal hayatı her yönüyle kucaklamaktan, anlamlandırmaktan zaman zaman uzak kaldığını, yani “statik bir sosyoloji”nin yanında, “dinamik bir sosyoloji”nin de var olduğunu ve yıllar boyunca bu ilgiyi, bölüm arkadaşlarıyla birlikte, her sene değişen bir içeriği olan seminerlerle karşılamayı sürdürdüğünü söylüyor Meriç. Öğrencilerinin karşılarında toplumun nabzını tutan; sinemadan futbola, İstanbul’un sosyal sorunlarından Türk ve İslâm dünyasındaki sosyal bilim çalışmalarına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede, kendisine soru sorabilecekleri insanları da görmek istemelerinin sonucunda böyle büyük isimlerden oluşan bir listenin çıktığını da ekliyor. Bu değerli konuşmacıların kendi alanlarındaki tespit ve yorumlarına dayanan Sosyoloji Çalışmaları’nda maalesef listede olmasına rağmen Süleyman Demirel, Barış Manço ve Turgut Cansever yer alamamış.

Çalışmada yer alan metinlerden bazıları şöyle: “Müzik ve Toplum ya da Türk Toplumunda Arabesk” (Orhan Gencebay), “Genç Sosyologlarla Mahrem Bir Söyleşi” (Nilüfer Göle), “Sinemamızın Dünü, Bugünü, Yarını” (Osman F. Seden), “Günümüzde Atatürk” (Bedri Baykam), “21. Yzüyılın Eşiğinde Çocuk Sosyolojisi” (Mustafa Ruhi Şirin), “21. Yüzyılın Eşiğinde ABD” (Charles Mark), “21. Yüzyılın Eşiğinde İstanbul” (Reecep Tayyip Erdoğan), “21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Sosyolojisinin Dinamikleri” (Orhan Türkdoğan), “Tunus ve İslam Dünyasında Sosyal Bilim Çalışmalarına Bir Örnek” (Ümit Meriç), “Futbolun Sosyolojisi” (Can Kozanoğlu), “Türk Musikisi Kimindir?” (Cinuçen Tanrıkorur)