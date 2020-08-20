20 Ağustos 2020 Perşembe 16:20 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:09

Piyasalardaki dalgalanma ile ilgili açıklamalarda bulunan Hacıoğlu madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Hacıoğlu, FED toplantı tutanaklarının ekonomiye ilişkin karamsar bir tablo çizdiğini belirtirken, piyasaların ABD ile Çin arasındaki tekrar başlayacağı haberlerini takip ettiğini ifade etti. TCMB'nin ağustos ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Hacıoğlu, döviz kurunda hareketlilik görülürken altının dalgalı bir seyir izlediği, mevcut durumda yatay bir fiyatlamanın hâkim olduğunu dile getirdi. Hacıoğlu’nun da bahsettiği gibi; Gram altın %0,75 civarında yükselişle 455,70 TL’li seviyelerden, akşam saatlerinde ons altındaki düşüşü fiyatlayamayan gram altın vadeli kontratı ise %0,50 civarında kayıpla 459,00 TL’li seviyelerden işlem gördü. Vadeli kontratta 462,75 – 465,90 ve 468,00 seviyeleri direnç olarak, 456,70 – 454,90 ve 448,70 seviyeleri de destek olarak izlenebilir.