''Pandemi sonrası yeniden büyümeye odaklandık''

10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:32

1 Haziran sonrası açılan kafelerimizde yeni normale göre her işletmede olduğu gibi ortalama olarak yüzde 60 oranında müşteri azalması yaşadık. Covid-19 sürecinde eskiye nazaran eve sipariş oranımız yüzde 20-30 civarında arttı. Genel gözlemimiz, yeme içme alışkanlıkları pişmiş, pişmemiş yemeklere göre değişti. Müşteriler daha çok pişmiş gıda kullanımını tercih ediyor. Fakat biz mutfaklarımızda son derece tedbirli ve hijyen kurallarına uygun çalışıyoruz. Markamızın güvenilirliği ve tercih edilmemizin en büyük sebeplerinden biri de en başta mutfak kalitemizdir.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİMİZ SIKI

Tabi ki bu süreçte çalışanlarımızın ve müşterilerimizin genel temizlik ve sağlık kurallarına bireysel uymaları en önemlisi. Bizler de işletme olarak maskesiz olarak kafelerimizde oturma alanları dışında dolaşılmaması için uyarılarımızı yapıyoruz. Maskesi olmayan müşterilerimize maske takdim ediyoruz. Her masamızda dezenfektan suyumuz mevcut. Masalar haricinde kafelerimizin sık kullanılan alanlarında da dezenfektan sularımız hazır. Müşterilerimizin güvenlikleri için kafemize girdikleri anda ateşlerini ölçerek sağlık durumlarını kontrol ediyoruz.

HERKES TEDBİRLERE UYMALI

1 Haziran itibari ile işletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalı. Misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve kapasite bilgisi, tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır. Ayrıca, kafe giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenmelidir. COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmalıdır. Sorumlu personelce protokole uyulması sağlanmalıdır.

“YENİ BİR PİZZA ZİNCİRİ KURACAĞIZ”

Big Mamma’s’ın bir dünya markası olması için yurt dışı görüşmelerimiz bu yılın başında başladı. Pandemi süreci bu projelerimize biraz es verdirtti ama şu an görüşmeler yeniden yapılanıyor. Big Mamma’s’ın yanı sıra yeni bir projemiz daha var “Pico Pizza” zinciri kuruyoruz. Sadece pizza üzerine. Bu da küçük bir fısıltı olsun çünkü yakında yankılanacak bir marka olacağız pizza üzerine.

FRANCHISE SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ...

Franchise'ta yer tespiti yapıldıktan sonra proje sunuluyor. Tadilat sürecimiz hızlı bir şekilde mimarlarımızla beraber başlar. 60 ila 90 gün gibi bir süreçte anahtar teslim yapıyoruz. Metrekareye göre fiyatlarda değişiklik söz konusu. Sözleşmemizde yer alan tedarik anlaşmalarına uymaları, kalitemizi aynı şekilde devam ettirmemiz adına hassas noktamız. Bunların yanı sıra bütün şubelerimizle dostane ilişkilerimizin yanı sıra resmiyetimizi asla karıştırmayız. Düzenli denetimler belirli periyotlarda yapılır. Büyüdükçe daha çok güçlendik. Her şubemiz ile tecrübelerimiz ve müşteri portföyümüz daha çok genişledi.

NEDEN BİG MAMMA'S?

Anneme, ailede tüm yeğenlerim “büyükanne” derdi. Bizim aile bağlarımız çok kuvvetlidir. Büyüklere hürmet bizde çok önemlidir. Kurduğum bu marka ile büyükanne sözünü herkes bilsin istedim. Big Mamma’s dedim çünkü universal bir isim olmalıydı. Diğer en büyük hayallerimden biri de dünya markası olmak. Bu yolda da sağlam adımlarla yürüyoruz.

“22 YILDA 59 ŞUBEYE ULAŞTIK”

1998’de kurulduk. Bir şube ile başlayan Big Mamma’s, şu an aktif çalışan 59 şubeye ulaştı. Açılacak olan şubeler de mevcut. Yılsonu hedefimiz 75 şubeye ulaşmak. Bir Big Mamma’s şubemizde en az 15 çalışan personel var. Açılan her yeni franchise’mızda eğitimlerini biz veriyoruz. Bütün şubelerimizle yakînen ilgileniyoruz. Biz onlarla, onlar bizlerle var.