İHA 08 Haziran 2020 Pazartesi 14:42 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 14:42

Medya takip kurumu Ajans Press'in, SEMrush verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Pandemi süreci boyunca 'online alışveriş' kelimesi ile yapılan aramaların yüzde 311 oranında arttığı saptandı. Türk halkının arattığı ve artış yaşanan diğer kelimeler yüzde 128 ile 'internet alışveriş' yüzde 124 ile 'aynı gün teslimat' yüzde 90 ile 'online satış' yüzde 81 ile de 'ücretsiz kargo' oldu. Türkiye'nin e-ticaret trafiği COVID-19 sürecinde artış yaşarken, online alışveriş aramalarının Almanya'da da yüzde 50, Japonya da ise yüzde 122 oranında arttığı kaydedildi.



Ajans Press, online alışveriş ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl online alışveriş ile alakalı basına bin 893 haber yansıdığı tespit edildi. Pandemi süreci ile birlikte insanlar daha fazla internet alışverişine yönlenirken, bunun basına da yansıdığı saptandı. Özellikle sanal marketler konuşulan başlıklar arasında yer aldı.