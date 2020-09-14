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Kobi

Sanan Mustafayev: Yükselen fiyatlarla birlikte artan sahteciliğe dikkat

Değerli taş uzmanı Sanan Mustafayev, her geçen gün ilginin arttığı değerleri taşlarda yapılan sahteciliğe dikkat çekti.

14 Eylül 2020 Pazartesi 14:10 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:11
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Değerli taş uzmanı Sanan Mustafayev, her geçen gün ilginin arttığı değerleri taşlarda yapılan sahteciliğe dikkat çekti.

Doğu Afrika'dan Asya'ya dolaşarak dünyanın en değerli taşlarını tedarik eden Mustafayev, birçok ünlü isim ve markanın da değerli taş tedarikçisi. Ünlü değerli taş uzmanı, yükselen fiyatlarla birlikte artan sahteciliğe karşı kullanıcıyı uyardı.

Sanan&Co CEO'su Sanan Mustafayev, sahteciliğe karşı kullanıcının kendisini nasıl koruyacağına ilişkin; "Teknoloji sayesinde, Doğa Ana’ nın kristalleri yetişdirdiyi sıcaklık ve basınc ortamının aynısı sağlanarak, kristalin çeşidine göre gereken elementler eklenerek, nerede ise degerli taşların her türünü ister Yakut, Zümrut olsun ister Elmas ve ya Safir, hepisini üretmek mümkün. Ve uzman olmayan birinin, sentetik taşları doğal taşlardan çıplak gözle ayırd etmesi mümkün değil. Bu yüzden, aldığınız degerli taş içeren her bir pahalı eşya için, degerli taşı tespit eden GİA GRS ve GÜBELİN gibi dünya çapında kabul edilmiş laboratuvar sertifikası istemeniz hakkınızdır." ifadelerini kullandı.

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