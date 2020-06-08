Turizmde otellere NASA standardı

08 Haziran 2020 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 14:48

Türkiye salgınla ile mücadeledeki başarısını turizme taşıyor. Koronavirüsün ardından kapılarını ziyaretçilere açan turizm sektörü ‘yeni normal' için Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı devreye aldı. Yapılan denetimlerde Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) bünyesindeki oteller hijyen ve sağlık açısından sertifikalandırılırken, uygulama ile Türkiye'nin Avrupalı turistin bir numaralı tercihi hâline gelmesi bekleniyor.



DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

Otellerin sertifikasyon programı ise Almanya merkezli Royalcert tarafından yürütülüyor. Royalcert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, otel ve restoranların denetimlerini HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontol Noktaları) sistemi kriterlerine göre gerçekleştirdiklerini vurgulayarak “NASA'da tarafından uzay yolculuğunda astronotlar için uygulanan bir hijyen standardı var. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı da o ayarda. İngiltere'de 20 yıldır, yine İtalya'da ‘Qualitalia' ile hijyen denetimleri yapılıyordu ancak ilk defa salgın sonrası bu kadar kapsamlı bir uygulama ülkemizde gerçekleştirilmeye başladı. Denetimlerde 150'ye yakın kritere bakıyoruz. Türkiye diğer ülkelere de örnek oldu. Mısır, Dubai, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Tayvan gibi ülkeler de Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı için bizimle iletişime geçtiler.” dedi.

GİZLİ MİSAFİR UYGULAMASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Sertifikasyon sürecinin şimdilik 6 ay ile sınırlı tutulduğunu, denetimin ise her ay yapılacağını kaydeden Namlı, gizli misafir uygulaması ile iki ayda bir rapor düzenleyeceklerini bildirdi. Her gün 1.000'e yakın bilgilendirme talebi ve başvuru aldıklarını kaydeden Namlı, “Bunların 100-150'sini sonuçlandırıyoruz. Başvuruları 3-4 günde değerlendirip sonuçlandırabiliyoruz. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren yoğunlaşma olacağını öngörüyorum. Denetimimiz yarım gün ila bir gün arasında değişiyor. Ücretler de otel kapasitesine göre 400- 2.600 TL arasında değişiyor” diye konuştu.

SERTİFİKA ALAN OTELLERDE YOĞUNLUK BAŞLADI

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde sertifika alan otellerin isimlerinin resmî olarak açıklanmaya başladığını hatırlatarak “Sertifika alan otellerde yoğunluk oluşmaya başladı. Biz bu anlamda özellikle üyelerimize Royalcert ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde yüzde 25, belediye belgeli otellere yüzde 15 indirim sağlayacağız. İndirim için üyelerimizin TÜROB'dan üyelik belgesi alması yeterli olacaktır” dedi. Özellikle denetimleri dünyada akredite olmuş, global şirketlerin yapmasının Avrupa başta olmak üzere dünyadan turist çekmek adına da kıymetli olduğunu ifade eden Eresin “Avrupa'daki ve birçok kıtadaki ülkelerde sertifikasyon belirlenen maddeler üzerinden verilirken ülkemizde bizzat yaklaşık bir gün süren otel denetimlerinin ardından veriliyor" diye konuştu.

QR KODUNA İŞLENİYOR

Yapılan denetimlerde eksiklikler tespit edilerek otellere ek süre veriliyor. Ayrıca gizli misafir uygulaması ile de iki ayda bir denetim yapılıyor. Daha sonra bunlar bir rapor hâline getirilerek QR koduna işleniyor. Otele gelen misafirler bu kodu okuttuğunda otelin tüm hijyen geçmişini görebiliyor.