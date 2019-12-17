Yeni Yıl Şenliği Tüm Renkleri İle Anatolium’da !

14-31 Aralık tarihleri arasında 250 TL ve üzeri alışveriş yapan A Card sahibi ziyaretçiler Çeyrek Milli Piyango Bileti veya 35 TL değerinde IKEA Hediye Çeki kazanacaktır.

21-22 Aralık tarihlerinde çocuklar “Karlar Diyarı” etkinliğinde atölyelerle öğrenirken, birbirinden farklı yarışmalarla eğlenceni vakitler geçirecektir.

28 Aralık tarihinde “Çikolatadan Ev Yapım Atölyesi” etkinliği ile ziyaretçiler ahşaptan yaptıkları evleri çikolata ve eritilmiş şeker ile süsleyip evlerinde dekor olarak kullanabilecektir.

29 Aralık tarihinde “Yılbaşı Özel Korteji” eşliğinde baston şeker dağıtımı gerçekleştirilecektir.

31 Aralık tarihinde “Canlı Müzik” dinletisi ile 2019’a elvada 2020’yi merhaba diyoruz.

Yeni yıla kazanarak ve eğlenerek girmek isteyen herkes, alışverişin eğlenceye dönüştüğü Anatolium Alışveriş Merkezi’ne davetlidir.

Anatolium Ankara Alışveriş Merkezi