1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Aziza Mustafa Zadeh’le başlıyor

Caz piyanisti, şarkıcı, besteci Aziza Mustafa Zadeh, Azeri Halk Müziği “Mugam”ı caz ve klasik müzikle buluşturduğu repertuvarıyla, 1 Aralık akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey’de müzikseverlerle buluşacak. İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında sahne alacak Zadeh’e, bas gitarda Ralf Cetto, bateride Simon Zimbardo eşlik edecek.

Gerek yorumlarında, gerek bestelerinde geniş bir yelpazede sanatını şekillendiren Aziza Mustafa Zadeh, caz ve klasik müziğin yanı sıra halk müziklerini de sanatına yansıtıyor.

Halk Müziğine ilgisi babasından geliyor



Müziğinde hiçbir şeyi planlı yapmadığını söyleyen Aziza Mustafa Zadeh, müziğin onun için asla matematiksel bir hesap konusu olmadığını vurguluyor. Sanatçı sadece kalbine gelenleri bestelediğini, halk müziğine olan ilgisinin ise; babasının çok sevdiği Mugam’a olan tutkusundan kaynaklandığını ifade ediyor. Zadeh’e göre her müziğin kendine has bir rengi var ve o renkleri bir arada kullanmak müzisyen için inanılmaz bir zenginlik.

Âşık Veysel’i yorumlamıştı

Aziza Mustafa Zadeh, 2002 yılında yayınlanan Shamans adlı albümünde, Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü yorumlamıştı.