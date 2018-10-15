10 film 10 prömiyer

Hem festival konukları hem de ulusal ve uluslararası yarışma bölümlerindeki başarılı seçkileriyle Türkiye’nin en önemli festivallerinden biri haline gelen Boğaziçi Film Festivali 26 Ekim’de başlıyor. Festivalin Uluslararası Bölümü’nde bu yıl 10 film 50 bin TL’lik ödül için yarışacak. Başkanlığını İranlı yönetmen Parviz Shahbazi’nin yapacağı ve oyuncu Belçim Bilgin,Fransız yapımcı Marc Baschet, Güney Afrikalı festival programcısı Chipo Zhouve ve Kanadalı görüntü yönetmeni Iris Ng’den oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi 10 filmden en iyisini seçmek için ter dökecek.

İLK GÖSTERİMLER FESTİVALDE

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Arjantin, Çin, Filistin, Güney Afrika, İran, İzlanda, Kazakistan, Kosova ve Slovenya’dan toplam 10 film yarışacak ve filmlerin hepsi Türkiye prömiyelerini Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak.

İŞTE YARIŞMA FİLMLERİ