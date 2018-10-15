Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

10 film 10 prömiyer

Dünya festivallerinin gözdesi ödüllü filmler, TürkMedya Kurumsal İletişim ortaklığında gerçekleşen Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma kategorisinde seyirciyle buluşacak. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hem festival konukları hem de ulusal ve uluslararası yarışma bölümlerindeki başarılı seçkileriyle Türkiye’nin en önemli festivallerinden biri haline gelen Boğaziçi Film Festivali 26 Ekim’de başlıyor. Festivalin Uluslararası Bölümü’nde bu yıl 10 film 50 bin TL’lik ödül için yarışacak. Başkanlığını İranlı yönetmen Parviz Shahbazi’nin yapacağı ve oyuncu Belçim Bilgin,Fransız yapımcı Marc Baschet, Güney Afrikalı festival programcısı Chipo Zhouve ve Kanadalı görüntü yönetmeni Iris Ng’den oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi 10 filmden en iyisini seçmek için ter dökecek. 

İLK GÖSTERİMLER FESTİVALDE 

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Arjantin, Çin, Filistin, Güney Afrika, İran, İzlanda, Kazakistan, Kosova ve Slovenya’dan toplam 10 film yarışacak ve filmlerin hepsi Türkiye prömiyelerini Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak. 

İŞTE YARIŞMA FİLMLERİ

Kazakistan/ Adilkhan Yerzhanov/The Gentle Indifference Of The World / Dünyanın Nazik Kayıtsızlığı 

İran/Babak Jalali/Land / Memleket 

İzlanda/Maria Solrun / Adam 

Slovenya/Olmo Omerzu/Winter Flies / Kış Sinekleri 

İran/Payman Maadi/Bomb: A Love Story / Bomba: Bir Aşk Hikâyesi 

Çin/Sheng Qiu/Suburban Birds / Banliyö Kuşları 

Filistin/Bassam Jarbawi/Screwdriver / Tornavida 

Kosova/Ismet Sijarina/Cold November / Kasım Soğuğu

Güney Afrika/Jahmil X.T. Qubeka/Sew the Winter to My Skin / Derime İşleyen Kış 

Arjantin/Valeria Bertuccelli/Fabiana Tiscornia/The Queen Of Fear / Korku Kraliçesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA