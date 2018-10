10 film 10 prömiyer

Hem festival konukları hem de ulusal ve uluslararası yarışma bölümlerindeki başarılı seçkileriyle Türkiye’nin en önemli festivallerinden biri haline gelen Boğaziçi Film Festivali 26 Ekim’de başlıyor. Festivalin Uluslararası Bölümü’nde bu yıl 10 film 50 bin TL’lik ödül için yarışacak. Başkanlığını İranlı yönetmen Parviz Shahbazi’nin yapacağı ve oyuncu Belçim Bilgin,Fransız yapımcı Marc Baschet, Güney Afrikalı festival programcısı Chipo Zhouve ve Kanadalı görüntü yönetmeni Iris Ng’den oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi 10 filmden en iyisini seçmek için ter dökecek.

İLK GÖSTERİMLER FESTİVALDE

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Arjantin, Çin, Filistin, Güney Afrika, İran, İzlanda, Kazakistan, Kosova ve Slovenya’dan toplam 10 film yarışacak ve filmlerin hepsi Türkiye prömiyelerini Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak.

İŞTE YARIŞMA FİLMLERİ

Kazakistan/ Adilkhan Yerzhanov/The Gentle Indifference Of The World / Dünyanın Nazik Kayıtsızlığı

İran/Babak Jalali/Land / Memleket

İzlanda/Maria Solrun / Adam

Slovenya/Olmo Omerzu/Winter Flies / Kış Sinekleri

İran/Payman Maadi/Bomb: A Love Story / Bomba: Bir Aşk Hikâyesi

Çin/Sheng Qiu/Suburban Birds / Banliyö Kuşları

Filistin/Bassam Jarbawi/Screwdriver / Tornavida

Kosova/Ismet Sijarina/Cold November / Kasım Soğuğu

Güney Afrika/Jahmil X.T. Qubeka/Sew the Winter to My Skin / Derime İşleyen Kış

Arjantin/Valeria Bertuccelli/Fabiana Tiscornia/The Queen Of Fear / Korku Kraliçesi