10 film 10 prömiyer
Dünya festivallerinin gözdesi ödüllü filmler, TürkMedya Kurumsal İletişim ortaklığında gerçekleşen Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma kategorisinde seyirciyle buluşacak.
Hem festival konukları hem de ulusal ve uluslararası yarışma bölümlerindeki başarılı seçkileriyle Türkiye’nin en önemli festivallerinden biri haline gelen Boğaziçi Film Festivali 26 Ekim’de başlıyor. Festivalin Uluslararası Bölümü’nde bu yıl 10 film 50 bin TL’lik ödül için yarışacak. Başkanlığını İranlı yönetmen Parviz Shahbazi’nin yapacağı ve oyuncu Belçim Bilgin,Fransız yapımcı Marc Baschet, Güney Afrikalı festival programcısı Chipo Zhouve ve Kanadalı görüntü yönetmeni Iris Ng’den oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi 10 filmden en iyisini seçmek için ter dökecek.
İLK GÖSTERİMLER FESTİVALDE
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Arjantin, Çin, Filistin, Güney Afrika, İran, İzlanda, Kazakistan, Kosova ve Slovenya’dan toplam 10 film yarışacak ve filmlerin hepsi Türkiye prömiyelerini Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak.
İŞTE YARIŞMA FİLMLERİ
Kazakistan/ Adilkhan Yerzhanov/The Gentle Indifference Of The World / Dünyanın Nazik Kayıtsızlığı
İran/Babak Jalali/Land / Memleket
İzlanda/Maria Solrun / Adam
Slovenya/Olmo Omerzu/Winter Flies / Kış Sinekleri
İran/Payman Maadi/Bomb: A Love Story / Bomba: Bir Aşk Hikâyesi
Çin/Sheng Qiu/Suburban Birds / Banliyö Kuşları
Filistin/Bassam Jarbawi/Screwdriver / Tornavida
Kosova/Ismet Sijarina/Cold November / Kasım Soğuğu
Güney Afrika/Jahmil X.T. Qubeka/Sew the Winter to My Skin / Derime İşleyen Kış
Arjantin/Valeria Bertuccelli/Fabiana Tiscornia/The Queen Of Fear / Korku Kraliçesi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.