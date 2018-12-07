'10. İstanbul Edebiyat Festivali' zengin içerikle edebiyatseverlerin karşısına çıkacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "10. İstanbul Edebiyat Festivali"nin ayrıntıları basın toplantısıyla duyuruldu.

Birçok edebiyatçı ve gazetecinin katıldığı toplantı, aynı zamanda festival mekanı da olan Sultanahmet'teki Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirildi.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, toplantıda yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Aralık'ta İstanbul'a layık, zengin bir içerikle edebiyatseverlerin karşısına çıkacaklarını söyledi.

Aylarca süren bir çalışma neticesinde festivali ortaya çıkardıklarını aktaran Bıyıklı, "Festivalin dolu dolu geçmesi için onlarca toplantı yapılıp yüzlerce fikir ortaya atılıyor. İstişare grubu ve yönetim kurulunda çıkan kararlar tartışılıyor. Bu bağlamda geçtiğimiz yıllarda birçok güzellikler yaşadık. 10 yıl içerisinde çok değerli misafirlerimiz oldu." diye konuştu.

"Roman, deneme, şiir ve hikaye türlerine yoğunlaşıyoruz"

Bıyıklı, İstanbul Edebiyat Festivali'nde en çok "Vefa" bölümlerini sevdiğine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıllarda çok kıymetli üstatlarımıza vefa bölümü yapıldı. Bu yıl da Beşir Ayvazoğlu, Bahaettin Karakoç, İsmet Özel, Kamil Eşfak Berki ve eserleriyle edebiyata büyük katkılar sunan 'Onur Konuğu'muz Sevinç Çokum özel programları olacak. Gerek akademisyenler gerekse edebiyatçılar, Sevinç Çokum'un yürüyüşüne dair sunumlarını yapacak." ifadelerini kullandı.

TYB'nin 40. yılını kutladığına dikkati çeken Bıyıklı, "Kültür, edebiyat ve medeniyetimize hizmet eden TYB'nin 40. yılına atıfta bulunmak için bu yılki tema 'yazmak' olarak belirlendi. Tabii 'yazmak' deyince 'yaşamak' da gelmiş oldu. Festivalin ilk yılından bu yana yaptığımız gibi roman, deneme, şiir ve hikaye türlerine yoğunlaşıyoruz. Bu sene de bu türlerin en iyi temsilcileri sunumlarını yapacak." dedi.

"Yazmak ve Yaşamak" teması altında çok sayıda panel, söyleşi ve şiir programlarının yapılacağı festival, Mahmut Bıyıklı'nın yöneteceği TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, yazar Beşir Ayvazoğlu, şair ve yazar Ali Ural ile yazar Mustafa Özel'in konuşmacı olarak yer alacağı açılış oturumuyla başlayacak.

40'ı aşkın oturumda yaklaşık 100 konuşmacı

"Kültüre Adanmış Bir Ömür: D. Mehmet Doğan" belgeselinin galası da 10 Aralık akşamı Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde festival kapsamında yapılacak.

Festivalin 40'ı aşkın oturumunda, aralarında İskender Pala, Leyla İpekçi, Musa Kazım Arıcan, Tayfur Esen, Özcan Ünlü, Ercan Yıldırım, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Yusuf Kaplan, Ahmet Turgut, İnci Enginün, İhsan Kabil ve Yasin Aktay'ın da bulunduğu yaklaşık 100 konuşmacı yer alacak.

Festival kapsamında her yıl temaya ilişkin belirlenen ödüller, bu yıl, roman, hikaye, şiir ve deneme dallarında verilirken, kültür ve sanat alanında hizmetleri bulunan üç kişiye de berat takdim edilecek.

Aykut Kuşkaya ve Göksel Baktagir'in müzikleriyle renk katacağı "10. İstanbul Edebiyat Festivali" 15 Aralık'ta ödül töreniyle sona erecek.